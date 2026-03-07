Live TV

Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru repatriere. „Se încadrează în Codul penal”

Data publicării:
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, în conferință de presă la sediul MAE. Inquam Photos / Tudor Pana

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că „modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. „Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.

Andrei Ţărnea a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă este posibil ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost şters de pe lista persoanelor care urmau a fi repatriate.

„Este o acuzaţie penală. Ce faceţi dumneavoastră este o acuzaţie penală. Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Nu am să răspund la chestiunea asta. Nu, nu este posibil. Iar dacă aşa cumva s-ar întâmpla, este o faptă penală. Vă asigur că nu s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat Ţărnea, potrivit News.ro.

Întrebat dacă va răspunde ministrul Oana Ţoiu, în cazul în care date au fost scoase din acest sistem, Ţărnea a explicat că nu ministrul este răspunzător.

„Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a declarat Ţărnea.

Fostul premier Victor Ponta a acuzat, joi, că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu a respins acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor.

„Îl înţeleg, dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică”, a spus Ţoiu.

Fosta soţie a lui Victor Ponta Daciana Sârbu a anunţat că fiica lor, Irina, care potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe Oana Ţoiu, a ajuns în ţară. Daciana Sârbu, care a anunţat că va face plângere pentru abuz în serviciu împotriva ministrului Oana Ţoiu, avertizează că nu o va opri nimic ”nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate” asupra sa.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a precizat, vineri, că a discutat „cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat”.

„Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare”, a subliniat Ţoiu, menţionând că, atunci, consulul i-a spus că are un caz special, al unei minore neînsoţite. ”Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componenţa grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că şi ceilalţi din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal”, a afirmat ministrul.

Ţoiu a mai spus că informaţia că „o minoră” a fost dată jos din autobuz sau din avionul de repatriere este falsă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
Vladimir Putin Visits Hungary
2
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
4
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
Criză în Orientul Mijlociu: MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum
oana toiu 3
Peste 1.000 de români au fost evacuați din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale”
mae
Zbor de repatriere organizat de MAE: câți români au revenit în țară din Orientul Mijlociu. Anunțul ministrei Oana Țoiu
victor ponta oana toiu
Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea Oanei Țoiu, în urma scandalului cu Victor Ponta. AUR anunță că va semna demersul
Recomandările redacţiei
grafic economie bani
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul...
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune...
Ultimele știri
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave: Parkinson și insuficiență cardiacă
Atacul cu dronă asupra bazei britanice din Cipru: Autoritățile aveau informații despre un posibil incident. Arestări legate de Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii