Angajatul CFR care s-a dat drept agent secret ca să se culce cu o profesoară. Femeia l-a înregistrat și s-a dus la poliție

Un angajat al CFR Călători din Vaslui a fost condamnat la 2 ani şi 2 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de influenţă, după ce s-a dat drept agent SIE și i-a spus unei tinere profesoare că are cunoștințe și o poate ajuta să treacă examenul de Titularizare. În schimb, i-a cerut acesteia să facă sex cu el.

La sfârșitul anului 2016, Viorel M., impiegat de mișcare în stația Bălteni, Vaslui, s-a împrietenit pe o rețea socială cu o profesoară de matematică de 27 de ani. I-a spus că este analist programator de securitate în cadrul Serviciului de Informaţi Externe, lucru care era menţionat şi pe pagina lui de Facebook, potrivit bzi.ro.

I-a câștigat astfel încrederea profesoarei. Într-una din conversații, ea i-a mărturisit că era debutantă, moment în care „a întrebat-o dacă nu o interesează un post de profesor la o unitate de învăţământ din municipiul Iaşi, spunându-i acesteia că, în calitatea sa de angajat al S.I.E., are multe cunoştinţe, astfel că poate interveni pe lângă un inspector şcolar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, pentru a-i facilita ocuparea unui post de profesor în municipiul Iaşi”, potrivit motivării instanței.

Însă, pentru a o ajuta, impiegatul i-a cerut să facă sex cu el. Femeia a înregistrat mai multe discuţii și l-a reclamat. Bărbatul a fost supravegheat video până în aprilie 2017, când a fost prins în flagrant de anchetatori. Profesoara a pus la dispoziţia anchetatorilor şi discuţiile purtate cu impiegatul care se dădea ofiţer SIE.

În una din discuții, bărbatul își exprimă foarte clar intențiile.

M.D.V. Scuze, eu sunt la serviciu. Îți răspund când pot… Dacă eram liber, veneam eu să te ajut. 24! Tinerică! Mulți înainte! Și… cum de nu ai prins post la o școală din Iași?

L.I.M. Mulțumesc! Păi, la titularizare nu am înțeles ce era în spatele cerinței la metodică (greșeala începătorului). Am scris ce se cerea exact. Și, de fapt, erau niște chestii ascunse care nu ies din enunț.

M.D.V. Înțeleg!

L.I.M. Așadar, am pierdut 30 de puncte. Deci, am luat 7.

M.D.V. Aha. Las’, că o să prinzi post anul ăsta!

L.I.M. Sper. Altfel…

M.D.V. Bănuiesc că se dă examen în fiecare an.

L.I.M. Da, în fiecare an se organizează. Dvs. ce vârstă aveți?

M.D.V. Poate ieșim la o cafea, să vorbim mai multe, ce zici? Nu promit, dar „am la mână”, cum se zice, doi inspectori școlari.

L.I.M. Mulți înainte!

M.D.V. Mersi mult! Și eu sunt căsătorit, deci e OK…. Mergem la sigur, cum se spune. Deci, dacă vrei, eu cred că te pot ajuta. Nu promit acum nimic… Să mai fac niste săpături, dar așa zic, că se poate să îți găsesc post în Iași. Depinde de tine… acum…

L.I.M. De mine?! Eu ce trebuie să fac?

M.D.V. Păi, pentru început, bem o cafea și… vorbim, vedem ce facem…

L.I.M. Vreau să știu ce condiții sunt de la început.

M.D.V. Nu e vorba despre condiții… Eu te ajut pe tine… tu pe mine… înțelegi tu… e serviciu contra serviciu…

L.I.M. Cu ce să vă ajut?

M.D.V. Și crede-mă că te pot ajuta în multe probleme… Ei, cu ce…! Vorbim la o cafea…

L.I.M. OK.

M.D.V. Înțelegi tu foarte bine în ce mod poate ajuta o femeie un bărbat… mai ales că esti profesoară… de mate’…

L.I.M. Nu ofer servicii sexuale. Nu cred că v-ar conveni ca soția dvs. să se culce cu cineva pentru un post.

M.D.V. Discutăm când ne vedem la o cafea… Ia și gândește de două ori înainte de a da un răspuns! În viață e… vorba aia: niciodată să nu spui niciodată! Pentru mine e valabilă! Te pot ajuta în multe chestii… dacă mă ajuți si tu… cum știe o femeie cel mai bine să ajute un bărbat. Gândește-te bine de tot, apoi îmi dai un răspuns. Mersi pentru timpul acordat și… ne auzim la un telefon.

După câteva zile, bărbatul i-a cerut din nou servicii sexuale:

L.I.M. Cu postul…

M.D.V. Păi, ți-am spus că te pot ajuta!

L.I.M. Bine, dar în ce condiții?

M.D.V. Iar ai să te superi dacă îți zic…

L.I.M. Nu mă supăr!

M.D.V. Știi tu bine în ce condiții… ce aș vrea eu!

L.I.M. Spune clar, să lămurim!

M.D.V. Să petrecem o noapte împreună… sau măcar câteva ore, dacă nu se poate o noapte…

Într-o altă conversație, individul întreabă și dacă femeia nu are colege care ar fi interesate să ofere aceleași… servicii:

M.D.V. Apropo, ziceai data trecută când am mai vorbit că ar mai fi și alte colege ale tale care ar face orice pentru un post în Iași. Mai sunt interesate și ele sau și-au rezolvat situația?

L.I.M. De ce vrei să știi?

M.D.V. Pentru că m-aș băga să le ajut, dar în aceleași condiții! Serviciu contra… serviciu, ca să zic așa! Deci, nu vreau bani…sau ceva de genul…

L.I.M. Păi, de ce mai vrei și alte persoane?!

M.D.V. Hmm… hai să îți zic direct: vreau să o fac cu cât mai multe, să diversific viața sexuală, să zic așa…

L.I.M De ce?

M.D.V. Nu știu de ce. Vreau și blonde, și brunete, și mai plinuțe, și mai slăbuțe, și mai tinere, și mai mature, dar nu mai mult de 40 – 45 de ani!

L.I.M. Aha!

M.D.V. Deci?!

L.I.M. Nu știu ce să zic… Mă interesez.

M.D.V. Ar mai fi vreo tipă interesată și dispusă să facă ce cer eu?

L.I.M. Da.

M.D.V. Tot singură sau căsătorită?

L.I.M. Tot singură.

M.D.V. Aha. Și cam cum arată: blondă, șatenă, brunetă, slabă, plinuță?

L.I.M. Blondă. Uneori se face roșcată. Slăbuță.

M.D.V. Wow… fain! Câți ani are? E frumușică sau nu prea?

L.I.M. De-o seamă cu mine! Tot profă de mate’!