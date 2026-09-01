Live TV

Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de oameni dispuşi să facă compromisuri”

Data publicării:
Angela Merkel
Fosta cancelară germană Angela Merkel. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul cancelar german Angela Merkel, care şi-a lansat, marţi, la Ateneul Român, volumul „Libertate. Amintiri 1954 - 2021”, a afirmat că România a realizat mult în ultimele decenii, exprimându-şi încrederea în găsirea unui compromis care să ducă la formarea unui guvern, conform Agerpres.

„Bineînţeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Pot doar spune că se întâmplă ceva la modul general în societăţile noastre şi prin mediile sociale şi digitale, şi anume valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult. Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Şi în interiorul partidului sunt tot felul de idei diferite şi fracţiuni, dacă nu eşti dispus să faci un compromis”, a spus Merkel într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Ea a amintit că i se impută câteodată, din perspectivă germană, că a făcut multe lucruri mult prea încet.

„Din punct de vedere obiectiv, e cu siguranţă corect. Pe de altă parte însă, (...) ce înseamnă democraţia? Înseamnă că eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate. Bineînţeles că, câteodată, asta stă într-un conflict. Trebuie să reformăm sistemul de sănătate, fiscal, pensiile şi, în acelaşi timp, am alegători pe care vreau să-i satisfac, cărora vreau să le plac. Aşa că există întotdeauna presiunea de a spune că nu putem face această reformă, aia e prea rapidă, mai ai şi partidele populiste care oricum critică orice ai face şi care nu trebuie să argumenteze. Nu vorbesc acum despre România, despre Germania. Avem discuţii privitoare la pensii în Germania, nivelul pensiilor să fie 48% din ultimul salariu şi AfD, partidul populist, spune 70. Dar niciodată nu sunt întrebaţi de unde să vină banii. Oamenii spun «Păi, se cheltuie pe atâtea alte lucruri, de ce să nu meargă?». Şi acum, mijlocul societăţii, centrul societăţii trebuie să fie suficient de puternic pentru a parcurge această cale dificilă de a găsi un compromis. Şi nu trebuie să iei o decizie individuală la nivel de guvern. Ieşi şi spui «Dacă eu aş fi fost singur, aş fi luat eu o altă decizie», spunând «cazul ideal ar fi fost altul», pentru că nu-i convingi pe oameni. Cetăţenii îşi doresc să ştie. Ok, am procedat aşa în calitate de guvern şi n-o să încep să îmi bălăcăresc mâine partenerul. Putem spune «pur şi simplu nu s-a putut mai mult», aşa aţi ales şi acum, pas cu pas, trebuie să vedem cum parcurgem aceşti paşi. Şi cine se enervează zi de zi «nu va ajunge la rezultate bune»”, a arătat fostul Cancelar, potrivit traducerii oficiale.

Angela Merkel consideră că „mediile digitale primesc atenţie foarte mare când vorbeşti despre ceva ce nu funcţionează”.

„Şi pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulţi oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetăţenilor. Nu vin aşa din cer senin. Şi România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate şi avem nevoie de oameni care sunt dispuşi să facă compromisuri. (...) Cred că aveţi câţiva. Vă doresc toate cele bune”, a subliniat fostul cancelar.

Citește și:

Mesajul lui Nicușor Dan despre o Europă „mai unită”. Ce au discutat președintele și Angela Merkel la Cotroceni

Cu o întârziere de aproape cinci ani, Angela Merkel primește în sfârșit portretul oficial la Cancelarie. „Așadar acolo voi atârna”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
2
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
comisia europeana
3
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
4
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
Antarctica
5
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca...
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Digi Sport
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BLNM9338 (1)
Botond Csoma: UDMR nu exclude să-l susțină pe Grindeanu la formarea unui nou guvern. Ce spune despre Siegfried Mureșan
ilie bolojan
Bolojan: „Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari”
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan: „A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile”. Ce spune despre viitorul Guvern
Diana Buzoianu 4
Diana Buzoianu (USR) ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern și spune că e „o hârtie cu multe promisiuni”
ilie bolojan la guvern
Bolojan, despre pierderea banilor din PNRR și legea salarizării: „Guvernul actual nu are o responsabilitate. Nu s-a dorit”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze...
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Prima reacție a Kremlinului după ce Germania a arătat cu degetul...
photo-collage.png - 2026-09-01T221712.253
Alertă într-un hotel din Constanța: 58 de persoane au acuzat stări de...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Ucraina susține că 2.500 de soldați ruși sunt blocați pe o fâșie...
Ultimele știri
Israelul avertizează Londra că va riposta la eventuale sancțiunile britanice privind coloniile din Cisiordania
„Prețuiți Pământul”. Papa Leon avertizează asupra „cercului vicios” al războaielor și distrugerii mediului
Un stat din UE întrerupe accesul la tratamente de fertilitate pentru bărbații de peste 55 de ani. Care sunt motivele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La 42 de ani, fiica lui Brigitte Macron a găsit dragostea în brațele unui student cu 20 de ani mai tânăr
Cancan
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
Fanatik.ro
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Oferta „de refuzat” pe care Dinamo a primit-o din MLS pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Adevărul
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai...
Playtech
Șoseaua aglomerată din România pe care a fost instalat deja sistemul „Big Brother”. Cum funcționează și cu ce...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jucătorul de la FCSB care vorbește singur! Nicolae Dică s-a dus la MM Stoica: "Lasă-l, că așa e el"
Pro FM
Melodia celebră care a distrus trupa The Police. Cum au ajuns să se judece și după 43 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost...
Newsweek
Senatul, decizie majoră legată de pensii. Ce categorii de pensionari ar putea pierde bani? În ce condiții?
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Michael Douglas nu lasă vârsta să-i dicteze viața: "Nu-i rău pentru 82 de ani". S-a amestecat printre turiști...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...