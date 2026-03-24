Angelea Similea revine asupra declarației inițiale în scandalul Distrigaz: „Sper să fie ultima postare legată de acest subiect"

Angela Similea
„Sper să fie ultima postare legată de acest subiect”

Cântăreața Angela Similea a publicat duminică o scrisoare deschisă spunând că nu i s-a cerut acordul pentru folosirea în cadrul unei campanii Distrigaz/DSU a piesei „Casa mea”. Compania a susținut că drepturile de autor pentru piesa respectivă au fost plătite și că artista va fi contactată cât mai curând pentru lămurirea situației. Aseară, artista a revenit și a precizat că respectiva campanie „s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor legale”.

„Atunci când, din omisiune, ești „ocolit” de informații importante care te vizează direct, fiind pus în fața unui fapt împlinit, cred că este absolut uman nu numai să ai o poziție, dar și să pui întrebări. Mă regăsesc în această postură, inedită pentru mine, acum, la ani de zile după ce m-am retras din viața publică”, precizează Angela Similea.
„Nu agreez polemica, fiind un om care știe să asculte, eventual să facă pasul înapoi dacă situația o cere, iar de dat explicații în public, cu atât mai puțin; așa cum mă cunoașteți, întreaga mea viață m-am străduit să rămân discretă”, mai spune ea.

„Sper să fie ultima postare legată de acest subiect”

„Acum însă, cu ocazia unei campanii cu un scop atât de nobil, de necesar, mă văd pusă în situația de a reveni către voi cu explicații, după explicații, aspect de care, recunosc, mă jenez.

Referitor la reacțiile care au apărut în lanț, urmare a primei mele postări asociate cu campania inițiată de Distrigaz Sud Rețele, în spiritul adevărului și al transparenței, revin cu câteva precizări.

Ulterior primei mele intervenții, am fost contactată de reprezentanți din partea părților implicate în acest proiect. Utilizarea fragmentului din melodia „Casa mea” în campania Distrigaz Sud Rețele s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor legale și a tuturor drepturilor care decurg. Toate acțiunile au fost realizate corect, complet și cu respectarea cadrului legal”, scrie artista.

„Sper că această postare să fie și ultima legată de acest subiect și, fără să mă simt în vreun fel vinovată pentru luarea mea de poziție, declar încă o dată că rămân susținătoarea inițiativei și a mesajului campaniei Distrigaz Sud Rețele, dedicate siguranței oamenilor, și îmi doresc ca acestea să ajungă la cât mai mulți dintre voi”, mai spune Angela Similea, pe pagina ei de Facebook.

 

