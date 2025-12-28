Live TV

Video Vreme severă în România. ANM a actualizat prognoza: cod roșu, portocaliu și galben de ninsori și viscol în majoritatea regiunilor HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
O femeie traversează o stradă din București în timpul unei ninsori abundente
Ninsoare abundentă în București. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.
Din articol
Cod Roșu de vânt la munte Cod Portocaliu în Moldova Cod Galben în mare parte din țară Atenționare meteo Cum e vremea în Capitală Ce spun meteorologii

Noi alerte de la meteorologi. Este cod Roșu de ninsori și vânt în zona montană, până luni la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi și ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale care pot ajunge și la 120 km/h. În Muntenia și Oltenia este cod Galben de intensificări ale vântului, în timp ce în mare parte din Moldova va fi cod Portocaliu.

Cod Roșu de vânt la munte

Meteorologii au emis un cod Roșu de ninsori însoțite de vânt foarte puternic și vizibilitate aproape de zero în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri altitudine. Rafelele vor putea ajunge și la 120 km/h.

Cod Portocaliu în Moldova

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 km/h. De asemenea, va ninge viscolit, iar vizibilitatea
va fi foarte redusă. În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 metri altitudine, va fi viscol puternic iar vizibilitatea foarte redusă, în timp ce rafalele de vânt vor ajunge la 100 km/h.

Cod Galben în mare parte din țară

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 metri. Vântul va avea viteze de 50-70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3-8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10- 20 cm. În timp ce, în Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50- 70 km/h.

Atenționare meteo

De asemenea, meteorologii au emis o atenționare meteo de intensificări ale vântului, în perioada 29 decembrie ora 10:00 - 29 decembrie ora 23:00, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50- 70 km/h. De asemenea, intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60...85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Cum e vremea în Capitală

În perioada 28 decembrie ora 08:00 și 29 decembrie ora 08:00, cerul va fi variabil în Capitală, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 30-40 km/h, cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6- 7 grade Celsius, iar minima de între -4 și -1 grad.

În intervalul 29 decembrie, ora 08:00 - ora 23:00, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4- 6 grade.

Ce spun meteorologii

Potrivit meteorologilor, intensificările de vânt vor face ca temperaturile resimțite să fie mult mai scăzute decât cele din termometre. De asemenea, nu vom scăpa nici de precipitații.

„În zonele vizate de codu roșu, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla cu putere și vom ajunge până la rafale de peste 120 km/h, chiar până la 140 km/h și vizibilitatea va tinde spre 0. Însă, și în zonele joase de relief, mă refer la zona Transilvaniei și zona Moldovei, vor fi rafele puternice ale vântului, viteze de până la 90 km/h. Cea mai mare parte a țării se află sub incidența codului Galben, rafale de vor fi de 50 sau 70 km/h, dar trebuie să ținem cont că vor fi și ninsori în jumătatea nordică și în special la munte se va depune strat de zăpadă de 20 de centimetri, în zonele mai joase de 3 centimetri.

De mâine încolo, după ce vor expira aceste coduri, chiar dacă nu vom mai avea coduri în vigoare, ne așteptăm la intensificări de vânt în special la munte și în regiuni estice și sud-estice. Aceste intensificări vor amplifica și senzația de frig în zonele în care avem coduri, astfel că temperaturile resimțite vor fi mai coborâte. Nu scăpăm nici de precipitații acestea vor fi mai ales sub formă de ninsoare” a explicat Oana Păduraru la Digi24.

În ceea ce privește Revelion, vremea va fi rece, cu temperaturi ce pot ajunge în țară și la -9 grade Celsius.

„Din datele pe care le avem în noaptea de Revelion va fi frig, pentru că temperaturile pe care le avem vor fi negative în toate zonele țării. În zona Capitalei sunt estimate, la periferie, -5, iar în centru -2 grade. În restul zonelor ne așteptăm în jur de -5 sau chiar -9 grade. Sunt de așteptat ninsori slabe în nord și centru și izolat în celălalte regiuni”, a explicat meteorologul ANM.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
DC: Estonian FM Tsahkna’s hold a Ukraine war and Russian aggression discussion
3
Estonia avertizează Rusia: „Îi vom împușca pe omuleții verzi, fără nicio discuție, dacă...
un barbat merge prin viscol
4
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu
Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza”
sinaia copaci cazuti
Vânt cu rafale de 110-130 km/h în Sinaia: zeci de arbori, stâlpi căzuți și echipe de intervenție mobilizate
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori în mai multe regiuni
Steaguri România și SUA
Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională
Avertizări meteo de vreme rea
Alerte de vreme severă în aproape toată țara: cod galben de viscol, vânt puternic și ninsori. Zonele afectate de cod portocaliu HARTĂ
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Steve Witkoff
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pensiile speciale ajung din nou pe masa Curții Constituționale. Ce...
Canada News - December 27, 2025
Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea...
Mașină de poliție.
Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente...
Ultimele știri
Fostul președinte brazilian Bolsonaro a fost supus unei intervenții pentru crizele de sughiț
Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din SUA
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbări interesante pentru nativii anumitor zodii, începând din 27 decembrie. Influența lui Chiron retrograd
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în...
Adevărul
Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado...
Playtech
Regula de aur pentru pastele perfecte, dezvăluită de un chef italian celebru. Câtă sare se pune la 1 litru de...
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
„Coaliția de voință”, între ambiție și iluzie. De ce garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân...
Newsweek
Pensionar nevoit să intre în șomaj pentru că nu poate ieși la pensie. Ce i-a răspuns Casa de Pensii
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence, despre cea mai ciudată experiență pe platourile „Jocurile Foamei”. A ajuns să aibă...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...