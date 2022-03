ANM: În următoarele zile, deasupra României, concentraţiile de monoxid de carbon nu vor avea valori ridicate

Concentraţiile de monoxid de carbon nu vor avea valori ridicate deasupra României în următoarele zile, conform datelor furnizate de CAMS (Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus), informează Administraţia Naţională de Meteorologie.

În analiza ANM cu privire la concentraţiile de monoxid de carbon în zona României în perioada 23 - 25 martie 2022 se menţionează că, potrivit simulărilor modelelor numerice rulate în cadrul Administraţiei, miercuri, în estul şi în sud-estul României, circulaţia aerului se va realiza predominant dinspre nord şi nord-est spre sud, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în Dobrogea şi în nordul, centrul şi estul Munteniei, unde rafalele vor fi în general de 45-55 km/h. În restul teritoriului, circulaţia aerului se va realiza predominant din sector nord-vestic şi vestic, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate, cu precădere în regiunile centrale, scrie Agerpres.

"Din seara zilei de miercuri (23 martie), circulaţia aerului se va realiza predominant dinspre nord-vest - nord spre sud-est - sud. În intervalul menţionat, în zona de interes nu se vor semnala precipitaţii, exceptând ziua de 25 martie când acestea îşi vor face apariţia pe arii restrânse", subliniază ANM.

Agenția pentru Protecția Mediului: Nu există nor toxic în Ucraina

"Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului confirmă faptul că aceste ştiri sunt false, adică norul poluant, chiar dacă există, nu este tocmai corect să-l numim nor toxic. Ce aş putea să vă spun foarte concret este că din datele care ne-au venit la CAMS, acel nor a conţinut vineri 1,3 miligrame pe metru cub monoxid de carbon şi noi ştim foarte bine că pentru monoxidul de carbon avem o reglementare de 10 miligrame pe metru cub, ceea ce înseamnă că e mult sub pragul care poate să ne îngrijoreze", a afirmat Lorand Fulop, președintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, citat de Agerpres.

