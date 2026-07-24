ANPC a controlat peste 1.400 de companii și a dat amenzi de 4 milioane de lei săptămâna aceasta. Principalele nereguli descoperite

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.400 de operatori economici, în perioada 20 - 24 iulie, şi a aplicat 788 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ patru milioane de lei.

Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 2,4 milioane de lei, se arată într-un comunicat al ANPC.

În urma controalelor, au fost aplicate şi 567 de avertismente şi a fost decisă oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 144.000 de lei. Totodată, pentru produse în valoare de peste 127.000 de lei s-a hotărât oprirea temporară de la comercializare iar pentru 22 de operatori economici oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor, potrivit Agerpres.

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Au fost identificate produse alimentare cu data-limită de consum depăşită, peşte cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii şi mirosului, depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime şi a produselor finite, cu potenţial risc de contaminare încrucişată, nerespectarea condiţiilor şi a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile (sosuri, peşte şi carne), carne cu depuneri considerabile de gheaţă, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate, agregate frigorifice cu elemente de etanşare depreciate, componente lipsă şi depuneri grosiere de gheaţă şi impurităţi, utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare şi depuneri grosiere de arsură.

Totodată, au mai fost constatate întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor, evidenţiată prin degradări structurale şi componente metalice deteriorate; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement (părţi componente lipsă, elemente de siguranţă insuficiente); întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări de impurităţi, depuneri de grăsime şi conductoare electrice neizolate; depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare şi băuturilor alcoolice în condiţii de expunere directă la razele solare şi la temperatura mediului ambiant; produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire şi strivire; - utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, necesare asigurării trasabilităţii.

Editor : M.B.