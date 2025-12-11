Live TV

ANPC a dat amenzi în valoare de 3,2 milioane de lei marilor magazine din Bucureşti, în doar două zile. Ce nereguli au fost găsite

Data publicării:
cos de cumparaturi in magazin
Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, pe 8 și 9 decembrie, 65 de acțiuni de control la mari magazine de retail din București și a aplicat amenzi contravenționale de circa 3,2 milioane de lei, potrivit unei informări a Autorității.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că au fost desfăşurate 65 de acţiuni de control la mari magazine de retail din Bucureşti.

Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au dat amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei şi au oprit definitiv de la comercializare peste 4.000 de kilograme de produse neconforme, în valoare de peste 75.000 de lei, relatează News.ro. 

Principalele neconformităţi constatate au fost:

  • produse cu data limită de consum depăşită,
  • prezenţa lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii,
  • fructe şi legume cu modificări organoleptice,
  • discrepanţe între ţara de origine menţionată pe eticheta de preţ şi cea indicată pe ambalajul de transport,
  • diferenţe între preţul afişat la raft şi preţul mai ridicat perceput la casa de marcat,
  • utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de reziduuri alimentare şi impurităţi,
  • paviment cu depuneri grosiere de impurităţi,
  • reziduuri alimentare şi lichide în zona de depozitare şi comercializare,
  • practici comerciale înşelătoare cu privire la ingredientele utilizate în zona back-off. 

Alte nereguli au vizat nerespectarea proximităţii dintre produsele lactate autentice şi cele cu adaosuri de grăsimi vegetale, fapt ce poate genera confuzie consumatorului şi poate afecta corecta informare asupra naturii produsului, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, traduceri incomplete privind eventualele precauţiuni speciale de utilizare ale produselor cosmetice, produse alimentare cu ambalaje deteriorate, deficienţe de informare privind perioadele promoţionale, lipsa afişării taxei de timbru verde, dispozitive electrice fără simbolurile şi marcajele obligatorii conform reglementărilor privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (EEE), ornamente de sezon luminoase comercializate fără declaraţiile de conformitate.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Lippstadt
2
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Digi Sport
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
suport iluminat de pe un taxi
Taximetriști din București, reținuți de Poliție după ce au spart parolele bancare ale unor clienți și au furat aproape 50.000 lei
maini de barbat ci catuse
Bărbat din Capitală, reținut de patru ori după ce a rupt brățara electronică și și-a amenințat fosta iubită. El avea ordin de protecție
Instalație de gaze.
Avarie la o rețea de gaze din Sectorul 1 al Capitalei. Distrigaz a oprit furnizarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată
politist trafic
Șoferul care a lovit mai multe mașini parcate, în București, a fost identificat. Cu cât a fost amendat
partidul socialistilor europeni pes
Socialiștii Europeni, mesaj de susținere pentru PSD după rezultatele alegerilor de duminică. „Reflectă încrederea alegătorilor”
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune...
Anti-government protest in Sofia
Premierul bulgar și-a dat demisia după protestele uriașe de la Sofia...
Liana Nicoleta Arsenie_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A...
Ultimele știri
Violența la muncă, reglementată mai strict: firmele au 90 de zile să-și adapteze procedurile, altfel riscă amenzi de până la 7.000 lei
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Elevi amenințați cu briceagul de o profesoară la o școală din Galați. Poliția a deschis o anchetă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Cine este şi ce AVERE are Raluca Moroșanu, judecătorul care a făcut declaraţii neaşteptate la Curtea de Apel...
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, pe străzile din LA, într-o zi obișnuită din viața lor. Selena, ținută sport, în...
Film Now
Cum a fost Pamela Anderson convinsă de fiii săi să relanseze „Barb Wire”: „E ca o mică revanșă”
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
Testul pe care trebuie să-l faci. Ce indică despre tine dacă nu poți să stai zece secunde într-un picior
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Trei mariaje și o poveste de dragoste neîmplinită. Glenn Close regretă că s-a căsătorit. Actorul cu care...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț