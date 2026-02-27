Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat în această săptămână peste 1.900 de operatori economici la nivel naţional şi găsit mai multe nereguli, printre care alimentare expirate, carne mucegăită, echipamente uzate. Echipele de control au dat amenzi de aproape şase milioane de lei.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în această săptămână a fost făcut un control la nivel naţional, în cadrul căruia au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici.

Echipele de control au dat 1.209 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,72 milioane de lei şi au oprit definitiv de la comercializare produse de aproape 200.000 de lei. De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost oprită temporar până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: produse de origine animală (carne) cu mucegai şi depuneri mucilaginoase de culoare albă; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne şi produse din carne); comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită.

Alte nereguli găsite de comisarii ANPC au fost: deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română a informaţiilor existente pe eticheta produsului; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu elemente lipsă, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi; utilizarea spaţiilor/suprafeţelor improprii din punct de vedere igienico-sanitar, depreciate, cu depuneri grosiere de impurităţi şi reziduuri alimentare; produse de origine vegetală (legume) depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai.

Editor : C.S.