„Anticamerele morții”. Așa sunt văzute centrele groazei de cei care au crezut că și-au trimis părinții sau bunicii în brațele specialiștilor. De fapt, în loc să fie îngrijiți, aceștia au îndurat suferințe de nedescris. Atât cât au putut să suporte. Rudele unui bătrân susțin că acesta a fost bătut de angajații unui cămin de lux din Sectorul 1. Deși fiica sa plătea 1.000 de euro pe lună, bătrânul era umilit. Fiica sa spune că l-a mutat la un alt cămin, unde a fost lăsat nesupravegheat, a ieșit afară, a căzut și și-a pierdut viața. Și nu este singura mărturie șocantă. Reporterii Digi24 au făcut și un experiment, pentru a vedea ce condiții prezintă aceste cămine.

Ruda unui bătrân: Eu le consider anticamerele morții.

„Anticamerele morții”, „pușculițe” sau „lagăre de exterminare”. Așa sunt descrise de rude căminele unde și-au dus bunicii, ca să fie îngrijiți cât mai bine. În schimb, au avut parte de bătăi și umilințe de nedescris.

Sub protecția anonimatului, ne-au povestit cum au ajuns să le moară părinții la o clinică de îngrijire a bătrânilor, din cartierul Dămăroaia sau la un azil, ambele din Sectorul 1 al Capitalei.

Ruda unui bătrân: A fost mai întâi la spital. Ne-a spus că nu au ce să îi mai facă (n. red. tatălui meu). L-am dus la un prim cămin, unde am plătit 1.000 de euro pe lună, plus că o plăteam pe doamna care se ducea în fiecare zi să vadă ce se întâmplă acolo, în spatele ușilor închise.

Îl sedau, de fapt, toți erau sedați. Din ce îmi spunea tatăl meu, îi furau din mâncarea pe care o duceam. În final l-au bătut, nu știu de ce. S-a infectat cu Clostridium.

Apoi l-am mutat la un cămin la Dorobanți, foarte elegant pe dinafară. Aici îi încuiau noaptea și aici i-a venit sfârșitul. A căzut într-o zi și n-a fost nimeni.

Căminele oferă de toate, dar doar în teorie

Am făcut și noi un experiment și am sunat la aceste cămine, sub pretextul că vrem să cazăm doi bătrâni acolo. Ne-au prezentat ofertele lor și toate serviciile par ca la carte.

Reprezentant cămin: Noi suntem un cămin de bătrâni care avem acest specific de îngrijire cronică, unde au susținerea doamnelor infirmiere, pentru tot ce înseamnă alimentare, igienă, hidratare, toaletă zilnică...

În jur de 6.600 de lei pe lună de persoană, la care se adaugă factura de servicii suplimentare unde intră ce consumă pacientul în luna anterioară... materiale sanitare, medicamente, dispozitive medicale, pamperși. Nu vă pot spune o sumă fixă, pentru că variază în funcție de starea pacientului.

Avem și activități conexe: socializează, fac masaj, gimnastică, merg pe bicicletă. Puteți veni până în ora 15, pe mine mă găsiți.

Ajunși în Dămăroaia, ne-a spus că: „Nu pot o oră. Sunt ocupată. Dacă ați ajuns dumneavoastră, puteți reveni peste o oră?”.

Un așa-zis control de la Ministerul Muncii ne-a oprit să intrăm în clinica de îngrijire. Doar că, într-un răspuns primit de Digi24, instituția statului spune că nimeni din subordine nu este în control acolo.

Editor : I.C