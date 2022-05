Antivirusul rusesc ar putea fi interzis în toate instituțiile publice. Ministru: Când ai un astfel de soft poți să lași vulnerabilități

Antivirusul rusesc ar putea fi interzis în toate instituțiile publice, dacă un proiect de lege inițiat de Ministerul Digitalizării trece de Parlament. Inițiatorii proiectului invocă, pe de o parte, războiul din Ucraina, iar pe de altă parte lipsa de independență a companiilor rusești care furnizează soluții IT. Ministrul Sebastian Burduja a explicat de ce a inițiat proiectul de lege.

Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării: Soluții care și în alte state sunt interzise actualmente, în SUA de multă vreme și în alte state europene, și iată că vom avea și noi o astfel de inițiativă să le interzicem și să protejăm astfel instituțiile statului român.

Nu are legătură această inițiativă cu atacurile recente. Nu am o analiză care să-mi spună că au fost folosite portițe lăsate de astfel de antiviruși rusești și ele au fost exploatate, dar există știri că autorități publice apelează la astfel de soluții, și pe baza experiențelor și nerecomandărilor altor state am hotărât că este un subiect care merită atenția guvernului și un proiect de lege care să le interzică tocmai pentru că în teorie cel puțin, când ai un astfel de soft de proveniență rusească poți să lași anumite vulnerabilități.

