Exclusiv Antonia Pup (Georgetown University): Mă tem ca întâlnirea dintre Dan și Trump de la Washington să nu fie una de complezență

Data publicării:
antonia pup
Antonia Pup, asistent universitar la  Georgetown University. Foto: Captură video Digi24
Antonia Pup, asistent universitar la  Georgetown University, a declarat pentru Digi24 că este tentată să creadă că președintele Nicușor Dan a informat aliații europeni și s-a consultat cu aceștia înainte să meargă la Consiliulpentru Pace. De asemenea, aceasta a spus că se teme ca întâlnirea bilaterală dintre Dan și Trump care va avea loc la Washington să nu fie una de complezență.

Întrebată cum s-a văzut în SUA vizita președintelui și participarea la Consiliul pentru Pace, Antonia Pup, asistent universitar la  Georgetown University, a spus că „această vizită a președintelui, care a fost o vizită foarte scurtă și limitată la participarea la evenimentul de lansare a Consiliului pentru Pace, a fost un necesară. Din punctul meu de vedere, această vizită trebuia să aibă loc în primul rând în format bilateral, în vara anului 2025, cu un pachet de investiții negociat, cu componenta de securitate, care este principalul aspect al parteneriatului strategic româno-american. Acest lucru nu s-a întâmplat. Să ne fi gândit că, după ce, ipotetic, președintele Nicușor Dan ar fi refuzat această invitație de a participa, fie și în calitate de observator, la această întâlnire, care ar fi fost perspectivele unei întâlniri bilaterale cu președintele Trump în primăvara acestui an”, a spus aceasta.

Deci, a fost o constrângere, dar important este ce va urma de acum încolo și aș spune două puncte la care eu personal mă voi uita, și cred că se vor uita și oficialii americani. În primul rând, cumva, care vor fi elementele de program ale vizitei bilaterale de la finalul acestei primăveri? Ce va fi pe agendă? Ce îi va spune președintele lui Donald Trump pentru a arăta că România este în continuare un aliat pe care Statele Unite se pot baza și care are valoarea adăugată în parteneriatul strategic, și în al doilea rând, foarte important, dacă vom vedea o vizită a unui înalt oficial american la București. Cred că diplomația noastră trebuie să lucreze foarte activ în acest sens. Nu am avut la București până acum niciun reprezentant la nivel înalt de la noua administrație Trump, și este cazul și noi să facem pe gazdele, nu doar să fim primiți”, a subliniat Antonia Pup.

O problemă, dacă putem să spunem așa, au fost criticile venite din partea liderilor europeni la adresa Consiliului pentru Pace. Întrebarea este dacă în momentul de față România se află între cei doi mari coloși pe politica externă, pe politică diplomatică a Statele Unite ale Americii și Europa.

„Uitându-mă la marii jucători de politică externă din statul român și observându-le mișcările din ultimul an, eu sunt tentată să spun că președintele Nicușor Dan a informat aliații europeni și s-a consultat cu aceștia înainte să vină aici. Nu cred că a fost o decizie care să ia prin surprindere, și cred că aliații europeni ar trebui să înțeleagă că România este acum pe jumătate înconjurată de un teatru de război. Avem cea mai lungă graniță cu Ucraina. Marea Neagră este un teatru de război la ora actuală. Suntem constrânși și din acest punct de vedere, deci nu cred că, mai ales că dacă ne uităm și la care au fost vizitele de până acum ale președintelui Nicușor Dan, pe lângă cele obligatorii la Consiliul European. Am avut vizite în Franța, președintele a a avut această bună legătură cu Franța, în timp ce premierul și ministrul de externe au părut să se concentreze mai mult pe relația cu Germania și Austria”, a adăugat Antonia Pup.

„Deci nu cred că această temere este una fondată. Evident, va conta și modul în care președintele Nicușor Dan, de acum încolo, cum va explica aliaților europeni cât de important este ca România să fie în prima linie a construcției autonomiei strategice europene. Ministrul de externe, Oana Țoiu, a promis că vor veni trupe europene care să le suplinească pe cele care au plecat ca urmare a deciziei Pentagonului de la finalul lunii octombrie. Până acum, aceste trupe nu au venit, nu știu unde sunt, deși era vorba că o să vină până la finalul anului 2025. Deci, de acum încolo, mai ales că nu ar trebui să ne facem speranțe că Statele Unite vor trimite trupe suplimentare sau capabilități suplimentare în regiunea noastră. Ar trebui să îi convingem pe aliații europeni să operaționalizăm acel hub de securitate maritimă la Marea Neagră cu aliații europeni și cred eu că este ceva ce și Statele Unite vor aprecia și chiar își doresc o Europă puternică” a afirmat asistentul universitar la Georgetown University.

„Trebuie să venim cu niște proiecte concrete”

Întrebată cât de probabilă este acea întâlnire bilaterală pe care Nicușor Dan poate să o aibă cu Donald Trump, Antoni Pup a spus că probabil va avea loc. „Nu văd de ce nu ar exista. Întrebarea este cum intervine acest lucru cu faptul că acum, la Washington, deja nimeni nu se mai gândește la angajamente internaționale suplimentare. Deci, temerea mea este că această vizită a președintelui Dan, întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, să nu fie una de complezență. Și atunci trebuie să venim cu niște proiecte concrete. Va fi importantă și vizita ministrului Energiei de săptămâna viitoare și să argumentăm faptul că România are resurse foarte bogate. Suntem beneficiarul proiectului cu reactoare modulare mici, primii din Europa. Am făcut acest pariu cu americanii. Întrebarea este cum putem să folosim cartea energetică ca să atragem transfer de tehnologie, să atragem companii de tehnologie în România?”, s-a întrebat, retoric, Antonia Pup.

„Acesta cred eu că este un dosar care poate să fie mai puternic dezvoltat, iar în privința americanilor cred că va conta foarte mult vara. În vară, cetățenii americani vor resimți efectele economice ale acelei legi pe care administrația Trump a dat-o anul trecut. Dacă americanii vor trăi mai bine, această administrație are mai multe șanse să aibă o pierdere mai mică în alegerile parțiale. Dar la cum arată lucrurile actual acum, cred că analiștii sunt destul de convinși că prima șansă o au democrații să să recâștige controlul asupra Camerei Reprezentante”, a subliniat Pup.

„Cred că România poate să-și contureze o diplomație economică”

Despre tarifele impuse de președintele american, declarate ilegale de Curtea Supremă, Antonia Pop a afirmat că „aceste repercursiuni nu cred că vor fi semnificative, pentru că această dimensiune a politicii comerciale revine Uniunii Europene, care deja a negociat un tratat. Rămâne de văzut cum va fi adoptat acel tratat. Știu că au existat niște tergiversări ca urmare a amenințărilor administrației Trump cu privire la preluarea Groenlandei. Președintele Trump a spus la Davos că nu se pune problema ca acest teritoriu să fie preluat cu forța, așa că eu cred că acel tratat va merge mai departe. Cred că România poate să-și contureze o diplomație economică mizând pe proiecte concrete și mai puțin pe aceste tarife. Într-adevăr, este un conflict între președintele Trump și Curtea Supremă, care s-a manifestat și pe alte planuri„.

Chestionată cu privire la o posibilî reintroducere a României în programul Visa Waiver, Antonia Pup a spus că statul român ar trebui să se mobilizeze și să invite un înalt reprezentant, aș zice chiar secretarul pentru Securitate Națională, să vină la București și să vadă că România, tehnic îndeplinește aceste standarde. Cred că decizia va fi una politică, uitându-mă la cum merg lucrurile în administrația Trump.

