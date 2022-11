Antony Blinken: SUA nu au aliat mai bun ca România

SUA nu au aliat mai bun ca România, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, la conferința de presă comună susținută la București împreună cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. "Cred că puține națiuni înțeleg mai bine decât România cât de important este să luptăm pentru suveranitatea și integritatea teritorială", a afirmat oficialul american.

"Prima mea vizită la București a avut loc în 1997 când l-am însoțit pe președintele Clinton. Îmi amintesc ca și cum a fost ieri, zeci de mii de români, tricolorul desfășurat de președintele Clinton și ceea ce a spus că vom fi alături de voi. A fost o plăcere să mă întorc după 25 de ani, mai ales că acum construim parteneriatul pentru următorii 25 de ani. E un parteneriat robust, susținut ce investiții.

E un parteneriat bazat pe valori comune, dreptul internațional, SUA rămân angajate în sprijinirea eforturilor României pentru consolidarea statului de drept și combaterea corupției. Țările noastre cooperează strâns la Marea Neagră, un focus important pentru NATO.

Din februarie am colaborat cu zeci de aliați, parteneri, am acționat cu promptitudine și hotărâre pentru a contracara agresiunea rusă. Am intensificat asistența pentru Ucraina, am blocat Rusia cu sancțiuni, în timp ce președintele Putin bombardează civilii, locul României a fost esențial pentru ucrainenii care fug din calea violenței.

Românii au furnizat alimente, apă, echipamente medicale, combustibil, a înlesnit transportul de alimente pentru a evita o criză alimentară mondială. România nu numai că respectă, dar depășește angajamentul angajat de aliați de 2% din PIB pentru Apărare.

Rusia a provocat o creștere a costului pentru energie, alimente și alte lucruri. Sosește iarna și știm ce probleme vor fi. Cred că puține națiuni înțeleg mai bine decât România cât de important este să luptăm pentru suveranitatea și integritatea teritorială.

Angajată în propriul său parcurs lung spre democrație, România are un aliat în SUA. Președintele Biden a anunțat staționarea în România a unei echipe luptă de brigadă, de rotație. Emisarul SUA a anunțat la COP27 înființarea unui pachet robust pentru proiectele nucleare energetice, pentru independența energetică a României, ca un lider spre energia verde. Mi-am amintit conjunctura în care a început Parteneriatul, cu 8 ani înainte, în 1989, unde Clinton a ținut primul discurs, românii s-au confruntat cu tancurile armatei, dictatorul a căzut, democrația a prins rădăcini și lumea a văzut ce înseamnă un popor solidar. Românii au continuat să lupte pentru democrație, uniți.

Să ne amintim spiritul de unitate, care a fost cheia succesului și va fi pentru toți", a declarat Antony Blinken.

Bigdan Aurescu: Azi are loc audierea în Congresul SUA al viitorului ambasador SUA la București

"Parteneriatul e mai solid ca niciodată, aduce beneficii reciproce românilor și americanilor. Obiectivul comun este de a dezvolta în continuare parteneriatul strategic. Următoarea rundă de dialog va avea loc la București, în primăvara anului viitor. Discutam despre creșterea prezenței militare în România, ceea ce iată s-a întâmplat, avem aproape 4000 militari.

Am vorbit de aderarea României la OCDE și mulțumesc SUA pentru ajutor, am dobândit statutul de candidat. Am discutat despre importanța unui raport pozitiv al Departamentului de Stat privind traficul de persoane și avem un raport pozitiv.

Avem o veste bună: azi are loc audierea în Congresul SUA al viitorului ambasador SUA la București. Mă bucur că avem această coincidență, deși nu e chiar o coincidență.

Atât SUA cât și România împărătășesc o preocupare comună pentru securitatea energetică a statelor vecine, am discutat despre ce putem face în continuare pentru securitatea energetică a Ucrainei și Moldovei. Am discutat evident și despre prioritatea României la Visa Waiver. În urma vizitei în Washington pentru pregătirea României, am convenit să continuăm și mai strâns cooperarea și să lansăm campania de comunicare publică pe acest subiect anul viitor.

Am discutat despre dezvoltarea cooperării în ce privește dotarea cu echipamente moderne în contextul în care România a decis să treacă de la 2% la 2,5% din PIB pentru apărare. Am discutat de asemenea și despre un posibil proiect comun pentru dezvoltarea canalului Sulina pentru a facilita tranzitul.

Toate aceste eforturi pe care România le-a făcut vor fi extrem de utile când vom începe reconstrucția Ucrainei.

Am discutat despre consolidarea caracterului liber, sigur, prosper al Mării Negre în perioada post-conflict.

Am prezentat propriile noastre valori și idei, care reprezintă o aducere la zi a ceea ce am prezentat anul trecut la Washington.

Am vorbit și despre Inițiativa Celor Trei Mări, pentru că România va găzdui la anul acest summit.

Sperăm într-o implicare sporită a SUA. Am discutat și despre multe alte aspecte extrem de importante.

Parteneriatul nostru strategic la 25 de ani de existență este la cel mai înalt vârf și SUA și România sunt perfect de acord că trebuie să lucreze la adâncirea acestui acord", a declarat ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu.

Editor : G.M.