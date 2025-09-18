Live TV

Antrenorul Florin Marin a murit. El suferea de demență și se afla de două săptămâni internat la ATI

Data actualizării: Data publicării:
conferinta-florin-marin-acs-poli-ts009
Din articol
FRF: „O pierdere uriașă”

Florin Marin a murit la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-a stins din viață pe 18 septembrie, după ce în ultimele două săptămâni a fost internat în stare foarte gravă în spital, la secția ATI.

Anunțul a fost făcut de antrenorul Mihai Iosif, scrie DigiSport.

Fostul fundaș central de la Steaua și Rapid suferea de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă. Înainte de deces, Florin Marin ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme, la 1,87 metri înălțime.

Citește și

Antrenorul Florin Marin, în stare foarte gravă. La 1,87 metri, cântărește doar 40 de kilograme

”Odihnă veșnică, domn profesor”, a scris Mihai Iosif pe Instagram.

Florin Marin a început fotbalul la Rapid, dar a devenit campion al României cu Steaua, formație pentru care a evoluat 8 ani. A mai jucat la FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.

Ca antrenor, a fost secund la Rapid, FCSB (Steaua la acea vreme), Universitatea Craiova și naționala României. Din postura de principal, le-a pregătit pe Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari. Din 2017 nu a mai antrenat până la începutul acestui an, când a acceptat să fie interimar la Voluntari, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

FRF: „O pierdere uriașă”

FRF a transmis condoleanţe familiei, precizând că este o pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică.

“Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă.

Dumnezeu să-l odihnească!”, notează federaţia.

Şi FCSB, Dinamo şi Poli Timişoara transmit condoleanţe.

“Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist şi antrenor Florin Marin.

Clubul nostru transmite condoleanţe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul FCSB.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

“Astăzi ne-a părăsit Florin Marin, fostul antrenor al echipei noastre. Cu o carieră de fotbalist legată în mare parte de Rapid şi Steaua Bucureşti, acesta a petrecut ulterior peste treizeci de an ca antrenor principal la formaţii din primele ligi ale României.

Pe Poli a antrenat-o în sezonul 2015-2016, perioadă în care a obţinut şi o victorie memorabilă împotriva celor de la FCSB graţie reuşitei lui Javier Hernandez, în faţa a peste 20.000 de spectatori.

Sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor”, a notat şi Poli Timişoara în social media.

“Odihnă veşnică, Florin Marin!

Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viaţă fostul fotbalist şi antrenor român Florin Marin.

De-a lungul carierei sale, acesta a condus şi clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 şi în a doua parte a sezonului 2005–2006.

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor apropiaţi. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul FC Dinamo.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Digi Sport
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sebastian Burduja.
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la...
Elkanns and Marella Agnelli
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de...
lia olguta vasilescu si ilie bolojan
Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu...
profimedia-1026660424
Cutremur cu magnitudinea 7,8 în peninsula rusă Kamceatka, urmat de...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan estimează că bugetul alocat în 2026 pentru Apărare se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB
Un bărbat care a atacat copii cu o macetă în Franța a murit după ce polițiștii au intervenit cu armele din dotare
Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul în Marea Britanie. Aeronava prezidențială a avut o defecțiune hidraulică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fotbal Spania
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului
conferinta-florin-marin-acs-poli-ts009
Antrenorul Florin Marin, în stare foarte gravă. La 1,87 metri, cântărește doar 40 de kilograme
Accident
Cum a scăpat de la moarte șoferul unei mașini care își spăla liniștit parbrizul într-o benzinărie
Naționala Norvegiei
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
mircea lucescu pe banca tehnica
De ce nu a jucat Baiaram în meciul cu Cipru. Dezvăluirea neașteptată a lui Mircea Lucescu
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască”...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo
Adevărul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două...
Playtech
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Sylvester Stallone, coleg de platou cu fiica sa cea mică. A avut sfaturi pentru Scarlet, dar a ajuns să...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”