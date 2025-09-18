Antrenorul Florin Marin a murit. El suferea de demență și se afla de două săptămâni internat la ATI

Florin Marin a murit la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-a stins din viață pe 18 septembrie, după ce în ultimele două săptămâni a fost internat în stare foarte gravă în spital, la secția ATI.

Anunțul a fost făcut de antrenorul Mihai Iosif, scrie DigiSport.

Fostul fundaș central de la Steaua și Rapid suferea de demență, iar boala s-a agravat rapid în ultima perioadă. Înainte de deces, Florin Marin ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme, la 1,87 metri înălțime.

”Odihnă veșnică, domn profesor”, a scris Mihai Iosif pe Instagram.

Florin Marin a început fotbalul la Rapid, dar a devenit campion al României cu Steaua, formație pentru care a evoluat 8 ani. A mai jucat la FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.

Ca antrenor, a fost secund la Rapid, FCSB (Steaua la acea vreme), Universitatea Craiova și naționala României. Din postura de principal, le-a pregătit pe Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari. Din 2017 nu a mai antrenat până la începutul acestui an, când a acceptat să fie interimar la Voluntari, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

FRF: „O pierdere uriașă”

FRF a transmis condoleanţe familiei, precizând că este o pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică.

“Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă.

Dumnezeu să-l odihnească!”, notează federaţia.

Şi FCSB, Dinamo şi Poli Timişoara transmit condoleanţe.

“Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist şi antrenor Florin Marin.

Clubul nostru transmite condoleanţe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul FCSB.

“Astăzi ne-a părăsit Florin Marin, fostul antrenor al echipei noastre. Cu o carieră de fotbalist legată în mare parte de Rapid şi Steaua Bucureşti, acesta a petrecut ulterior peste treizeci de an ca antrenor principal la formaţii din primele ligi ale României.

Pe Poli a antrenat-o în sezonul 2015-2016, perioadă în care a obţinut şi o victorie memorabilă împotriva celor de la FCSB graţie reuşitei lui Javier Hernandez, în faţa a peste 20.000 de spectatori.

Sincere condoleanţe familiei şi apropiaţilor”, a notat şi Poli Timişoara în social media.

“Odihnă veşnică, Florin Marin!

Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viaţă fostul fotbalist şi antrenor român Florin Marin.

De-a lungul carierei sale, acesta a condus şi clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 şi în a doua parte a sezonului 2005–2006.

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor apropiaţi. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul FC Dinamo.

