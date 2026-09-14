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Anul Nou Evreiesc şi 90 de ani de existenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti. Mesajele transmise de Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan

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Foto: Facebook / Guvernul României
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Anul Nou Evreiesc şi 90 de ani de existenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România au fost marcate, luni seară, la Palatul Parlamentului, în prezenţa mai multor personalităţi. Premierul interimar a luat parte la eveniment şi a transmis „recunoştinţa pentru toată contribuţia pe care comunităţile evreieşti din România au adus-o ţării noastre”. Consilierul prezidenţial Eugen Tomac a transmis un mesaj din partea preşedintelui Nicuşor Dan, relatează News.ro.

Celebrăm, astăzi, Anul Nou Evreiesc şi marcăm cei 90 de ani de existenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Cu această ocazie, în calitate de prim-ministru al României, îmi exprim recunoştinţa pentru toată contribuţia pe care comunităţile evreieşti din România au adus-o ţării noastre, de-a lungul sutelor de ani, în tot ceea ce înseamnă ştiinţă, medicină, arte, patrimoniu şi pentru toată contribuţia pe care au avut-o în momentele importante ale istoriei României”, a afirmat, luni seară, premierul interimar Ilie Bolojan la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului.

Bolojan a apreciat că se cuvin mulţumiri „Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor pentru a-şi susţine vârstnicii, pentru a-şi proteja patrimoniul, sinagogile, pentru a îngriji cimitirele şi, de asemenea, să le mulţumesc pentru că au fost întotdeauna o punte între România şi Israel, o legătură importantă între ţările noastre şi au fost, efectiv, ambasadori ai noştri”.

„Se cuvine, de asemenea, să-i mulţumesc domnului preşedinte Silviu Vexler pentru contribuţia pe care a avut-o, în aceşti ani, la ceea ce este Federaţia astăzi, pentru sprijinirea proiectelor legate de memoria comunităţii evreieşti şi pentru bunele relaţii pe care le-am avut în această perioadă”, a mai transmis premierul interimar.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul sărbătorii Roş Haşana-Anul Nou Iudaic 5787 şi împlinirea a 90 de ani de la unificarea comunităţilor evreieşti şi înfiinţarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER).

Mesajul a fost prezentat în cadrul evenimentului de către consilierul prezidenţial Eugen Tomac.

„Urez sănătate şi pace conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi întregii comunităţi evreieşti din ţara noastră. Fie ca această sărbătoare cu adânci semnificaţii pentru spiritualitatea şi istoria poporului evreu să aducă fiecărei familii bucurie, speranţă şi împliniri, iar Noul An iudaic să fie unul al concordiei şi al prosperităţii. În acest an, celebrarea de Roş Haşana este cu atât mai emoţionantă cu cât marchează şi unificarea, acum 90 de ani, a comunităţilor evreieşti din ţara noastră şi constituirea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România”, a transmis preşedintele.

Potrivit acestuia, această instituţie cu rol esenţial în păstrarea şi afirmarea vieţii evreieşti din România s-a dovedit, în toţi aceşti ani, un interlocutor de încredere al statului român, promovând atât interesele comunităţii evreieşti, cât şi implicarea ca partener civic în societate.

„Celebrarea în Parlamentul României a celor nouă decenii de existenţă ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti are o dimensiune simbolică pentru democraţie şi valorile statului de drept, valori pe care ne-am angajat să le apărăm şi să le cultivăm, ca ţară cu o voce puternică în Europa şi în spaţiul euro-atlantice. Prin cultură şi educaţie, prin contribuţia la economie şi ştiinţă, prin participarea asumată la viaţa publică, evreii din România au avut un rol important în dezvoltarea modernă a societăţii româneşti şi la conturarea destinului de astăzi al ţării noastre. Această contribuţie face parte din patrimoniul valoros al României şi ne aminteşte că diversitatea, atunci când este susţinută de solidaritate, de respect pentru pluralism şi de responsabilitate, devine o resursă extraordinară, de progres şi rezilienţă pentru întreaga societate”, se mai arată în mesajul şefului statului.

Acesta a felicitat comunitatea evreilor din România, pentru Anul Nou Iudaic şi pentru cei 90 de ani ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

„De-a lungul celor nouă decenii, Federaţia a fost călăuzită de personalităţi marcante precum Sigmund Birman, Wilhelm Filderman, Şef-Rabinul Moses Rosen, academicianul Nicolae Cajal şi dr. Aurel Vainer, care au apărat drepturile şi demnitatea evreilor din România, au păstrat vie credinţa, memoria şi identitatea comunităţii şi au contribuit, prin activitatea lor, la viaţa culturală, ştiinţifică şi civică a României”, se mai arată ăn mesajul citit de Eugen Tomac.

Şeful statului a apreciat că Roş Haşana ”ne aminteşte că buna convieţuire, solidaritatea şi demnitatea umană reprezintă valori universale, care pot uni oameni de credinţe şi tradiţii diferite, chemându-ne să întărim legăturile dintre noi, să ne canalizăm energiile în ceea ce putem construi împreună”.

„Fie ca Noul An iudaic să aducă întregii comunităţi evreieşti din România pace, prosperitate şi bucurie. Iar cei 90 de ani de existenţă ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti să inspire în continuare noi căi de cooperare şi dialog autentic”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Editor : Liviu Cojan

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