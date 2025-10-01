Anunțul Ambasadei SUA la București, după ce guvernul american a intrat în blocaj. Ce se întâmplă cu serviciile pentru vize

Ambasada SUA la București a anunțat ce măsuri a luat după ce guvernul federal american a intrat în blocaj bugetar. Nu va mai face actualizări pe Facebook, iar procesul de acordare a vizelor se va desfășura „în măsura posibilităților”.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, a anunțat misiunea diplomatică pe pagina sa de pe platforma socială.

„În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților”, se mai arată în comunicat.

Cei care au nevoie de informații sunt îndemnați să viziteze site-ul travel.state.gov.

Serviciile guvernului federal al SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale. Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor intră în șomaj tehnic.

Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul bugetar. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

Congresul elaborează în fiecare an legi detaliate privind cheltuielile pentru majoritatea agenţiilor guvernamentale americane, dar rareori le finalizează înainte de începerea anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii privind cheltuielile pentru a evita perturbări timp de câteva săptămâni sau luni, în timp ce îşi finalizează lucrările.

Actul de finanţare provizorie actual expiră la 30 septembrie. Republicaţii şi democraţii nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la o prelungire pe care Trump să o semneze înainte de miezul nopţii, ora locală (ora 7:00, ora României). Acest lucru ar însemna că o mare parte a guvernului nu va mai avea fonduri pentru a-şi continua activitatea.

Editor : M.B.