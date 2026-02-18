Live TV

Anunțul de ultimă oră al ministrului Apărării, Radu Miruță, cu privire la pensiile militare

radu miruta
Radu Miruță, ministrul român al Apărării. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei.

Declaraţia acestuia vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale privind reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar, scrie Agerpres.

„Mă întreabă multă lume dacă, după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile şi la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situaţia în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele. Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei şi vârsta la care s-au pensionat oameni anul trecut este cu cinci ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze şi nu au ales să se pensioneze. Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizaţiile, nu scade numărul de militari, da, scad cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil şi nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiţi parte din aceşti bani, dar nu afectând nucleul Armatei Române, adică resursa umană”, a transmis pe Facebook ministrul Apărării.

Curtea Constituţională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

După decizia CCR, premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma pensiilor magistraţilor este un prim pas pentru corectarea inechităţilor care au afectat încrederea oamenilor în stat.

„Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu îşi au locul într-un sistem public. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecţiile. Într-un stat democratic respectul faţă de magistraţi este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că în urma acestei reforme acest respect nu doar că nu va fi ştirbit, ci, dimpotrivă, va fi consolidat”, a spus Ilie Bolojan.

