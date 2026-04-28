Anunțul lui Nicușor Dan de la Dubrovnik: „România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale”

România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, a anunțat președintele. Foto: X/Nicușor Dan

În contextul participării sale la Summitul Inițiativei celor Trei Mări (I3M), preşedintele Nicuşor Dan a transmis marți, 28 aprilie, că România „a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale”, anunțând semnarea unui Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka, dar și aderarea la Fondul pentru Infrastructură al I3M.

„Astăzi, la Dubrovnik, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale și pentru consolidarea cooperării regionale.

Astfel, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka”, a transmis șeful statului pe X.

Totodată, Nicușor Dan a subliniat că parteneriatul va întări conectivitatea în regiune și va consolida rolul Portului Constanța de hub strategic la Marea Neagră, „deschizând noi oportunități pentru creșterea integrării acestuia în coridoarele europene de transport și a accesului la piețele internaționale”.

„De asemenea, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări. Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială.

Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a explicat acesta.

