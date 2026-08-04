Anunțul ministrului Radu Miruță după exploziile provocate pe Dunăre. Cu cât a crescut nivelul apei la Cernavodă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat marți dimineață că nivelul Dunării a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută în zona centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce asigură funcţionarea în continuare a acesteia, urmare a operaţiunii derulate de specialiştii Armatei.

„Veşti bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută. Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte 2 zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie!”, a transmis Radu Miruţă pe Facebook.

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„Orice centimetru pe care îl câștigăm în fiecare zi este încă o zi în plus pentru funcționarea centralei”

Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt la Apele Române, a precizat pentru Digi24 că Apele Române au adus două excavatoare cu ajutorul cărora se va grăbi operațiunea de încărcare a barjelor.

„Într-adevăr, în primă fază s-a produs o tendință de staționalizare, adică o stabilizare a nivelului Dunării la -218 cm în zona Cernavodă. În cursul nopții această tendință a început să fie una mai bună, în sensul în care a crescut cu 2 cm, ceea ce înseamnă într-adevăr un câștig important de câteva zile. Punctul critic de reper, conform prognozei, ar fi fost o scădere până pe data de 9 august de 15 cm, ceea ce într-adevăr ar fi făcut foarte dificilă funcționarea centralei. Practic, tendința Dunării era cu o scădere de 2 cm/zi, acest lucru a reușit să se stopeze, în sensul în care iată, nu doar că s-a oprit scăderea nivelelor Dunării, dar au început ușor să crească. Astăzi, Apele Române au adus două excavatoare cu ajutorul cărora se va grăbi, ca să zic așa, se va perfecționa operațiunea de încărcare a barjelor. Este foarte importantă această operațiune și de o complexitate deosebită”, a explicat Ana Maria Agiu.

„Ținta este să reducem exact acest decalaj pe care Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor l-a prognozat, respectiv să ajungem să creștem nivelul Dunării în zona Cernavodă cu 10-12 cm. Practic, orice centimetru pe care îl câștigăm în fiecare zi este încă o zi în plus pentru funcționarea centralei. Din acest motiv am zis că cursa este contra cronometru, este foarte strânsă, este foarte importantă. Vorbim, așa cum zicea și directorul de la Apele Române, de zeci de metri cubi care se aduc pe brațul Dunărea Veche, astfel încât funcționarea centralei să continue”, a adăugat Agiu.

Ministrul interimar al Apărării Naţionale a anunţat luni că stânca aflată în apropierea braţului Bala al Dunării a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil, precizând că care prin această măsură s-a urmărit să se reechilibreze debitul Dunării.

„Stânca a fost dislocată. S-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure patru metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de consecinţele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reuşit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigaţiei, cât şi dragării pe viitor, uşurarea dragării Dunării vechi”, a declarat Radu Miruță.

Editor : A.P.