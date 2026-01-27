Live TV

Anunțul premierului grec după accidentul din Timiş, în care au murit 7 suporteri ai PAOK Salonic

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
Kyriakos Mitsotakis. Foto: Profimedia Images

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că Guvernul său şi ambasada elenă colaborează cu autorităţile române, după tragedia de la Timiş, unde şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi.

„Am fost profund şocat să aflu despre tragicul accident din România, care a curmat viaţa a şapte tineri compatrioţi ai noştri. Guvernul elen şi Ambasada noastră colaborează îndeaproape cu autorităţile locale, oferind tot sprijinul posibil”, a scris Mitsotakis pe Facebook.

În aceste momente dificile, alături de toate grecoaicele şi toţi grecii, îmi exprim sincerele condoleanţe rudelor victimelor şi familiei PAOK, cu dorinţa comună ca răniţii să se însănătoşească repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”, a scris Mitsotakis pe Facebook.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1, amintește News.ro. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital.

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

 

