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Apa caldă, oprită pentru două săptămâni la peste 3.000 de blocuri din sectoarele 3 și 4

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Lucrări la sistemul de termoficare din București: Sute de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură.
Lucrări la sistemul de termoficare din București: Sute de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură. Foto. Shutterstock
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Compania Termoenergetica continuă lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare, la mii de blocuri urmând să fie oprită furnizarea apei calde.

Apa caldă va fi oprită pentru două săptămâni la peste 2.000 de blocuri din Sectorul 3 și peste 1.000 din Sectorul 4 al Capitalei, informează compania.

În Sectorul 3 vor fi afectaţi locuitorii din zona bulevardelor Mihai Bravu, Corneliu Coposu, Octavian Goga, Mircea Vodă şi de pe Calea Vitan, iar în Sectorul 4, cei de pe şoselele Giurgiului, Olteniţei şi Berceni, de pe Calea Şerban Vodă şi de pe bulevardele Obregia şi Constantin Brâncovenu.

Editor : M.C

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