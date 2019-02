Sorina Pintea: „Nu politizăm sănătatea populației”

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a reacţionat după anunţul ministrului Apelor şi Pădurilor, potrivit căruia nu ar fi existat nicio contaminare cu amoniu a Argeșului. În acest timp, Directia de Sănătate Publică a amendat Apa Nova cu 10 mii de lei chiar în timpul conferinţei de presă susținută de ministru. Dacă nivelul de amoniu din apele Argeşului nu a fost depăşit, de ce a fost nevoie de tratarea apei cu o cantitate de clor mai mar decât în mod normal, se întreabă Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a criticat şi modul în care furnizorul de apă potabilă a colaborat cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu ministerul, în perioada în care au fost probleme cu apa de la robinet în sectoarele 5 şi 6 din Capitală. Iată declaraţia:

„Am luat legătura telefonic cu primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea, pe care am informat-o despre măsurile pe care Ministerul Sănătății le va dispune, dar aș dori să precizez: nu Ministerul Sănătății ar fi trebuit să dispună aceste măsuri, ci Direcția de Sănătate Publică. Cred că ar fi fost un gest de mare iresponsabilitate din partea Ministerului Sănătății să dețină aceste date și probe, care au fost analizate într-un laborator acreditat, și să nu comunice populației posibilele riscuri la care se expune consumând și utilizând această apă. Cred că s-a mers prea departe. Nu cred că suntem în faza în care să politizăm sănătatea populației, așa cum n-am politizat nici infectarea bebelușilor de la Maternitatea Giulești. Probabil că ar fi trebuit să nu luăm nicio măsură și să creștem numărul peste 45. Ba mai mult decât atât, să ne facem că nu observăm că într-o maternitate și scutecele bebelușilor sunt infectate. Proabil că ar fi fost un gest de mare responsabilitate din partea ministrului sănătății”, a declarat, ironic, Sorina Pintea, care a mai precizat. „Nu aș dori să intru într-o polemică pe această temă. Vreau doar să vă asigur că aceste măsuri sunt conform legii”.

Apa Nova a pus degeaba mai mult clor în reţeaua de apă potabilă din Bucureşti, a anunţat luni ministrul Apelor. Râul Argeş, care alimentează Capitala nu a fost poluat niciun moment cu amoniu peste limită, după cum a explicat compania furnizoare.

Controversele şi panica au început joia trecută, când sute de bucureşteni au reclamat că apa de băut de la robinet are gust şi miros de clor. Ministrul Sănătăţii le-a recomandat atunci să nu folosească apa, pentru că inspectorii de sănătate publică au descoperit cantităţi de clor şi de cinci ori peste limita maximă admisă.

Sorina Pintea a spus, luni, într-o conferinţă de presă, că de la cantitatea mai mare de clor din apă, unele persoane hipersensibile sau alergice pot avea probleme respiratorii, pot dezvolta dermatite alergice.

Ministrul Pintea a mai spus că, înainte ca acel comunicat al Ministerului Sănătăţii privind posibilele efecte asupra sănătăţii populaţiei să ajungă în spaţiul public, a luat legătura cu primarul general şi i-a spus despre măsurile pe care MS le va dispune.

„Dar aş dori să precizez, nu Ministerul Sănătăţii ar fi trebuit să dispună aceste măsuri, ci Direcţia de Sănătate Publică, care nu putea să facă acest lucru, în baza unei convenţii, unde se specifica că, dacă se doreşte a se emite un comunicat, acesta nu se poate face decât cu un acord prealabil al furnizorului de apă. Am mai precizat, Ministerul Sănătăţii nu are astfel de convenţii, nici ministrul Sănătăţii nu are, aşa că a ales să informeze populaţia, aşa cum scrie legea, şi să facă recomandări”, a afirmat Sorina Pintea.

Ea a mai spus că la finalizarea anchetei vor fi făcute publice informaţiile, subliniind că insistă să nu politizeze această acţiune.

Pe de altă parte, a dat asigurări că toate măsurile au fost legale.

Pintea, despre acuzaţiile lui Bădulescu: Nu politizăm această acţiune

Sorina Pintea a fost întrebată, luni, în conferinţa de presă, ce îi răspunde viceprimarului Aurelian Bădulescu, după ce acesta a anunţat că depune plângere penală împotriva ministrului Sănătăţii pentru declaraţiile legate de conţinutul de clor din apă.

„Nu am ce să comentez pentru că nu am difuzat informaţii false şi am înţeles că e un atentat al meu la imaginea doamnei primar general. Nici vorbă. Tocmai ce vă spuneam că nu politizăm această acţiune, în niciun caz, şi nu pot să răspund acestor acuzaţii absolut ridicole”, a declarat Sorina Pintea.

„Eu am mai avut comunicări cu dna Firea pe probleme de sănătate publică, inclusiv în chestiunea Maternității Giulești. Doamna primar, de fiecare dată, a răspuns prompt, a înțeles care sunt mesajele Ministerului Sănătății și a declarat că este foarte important și foarte bine ceea ce facem. Că s-a schimbat între timp ceva...”, a declarat luni ministrul Pintea.

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a anunţat luni că depune plângere penală împotriva ministrului Sănătăţii Sorina Pintea pentru declaraţiile în scandalul apei cu un conţinut mare de clor fin Bucureşti, vorbind despre „binomul Pintea - Dragnea” şi despre acţiuni care o vizează pe primarul general Gabriela Firea.

„Înţeleg să-i fac plângere penală ministrului Sănătăţii, care şi-a permis să ducă în spaţiul public o discuţie care ar fi putut afecta starea de normalitate a Bucureştiului. E una dintre acţiunile concertate ale binomului Pintea-Dragnea, care prin orice mijloace încearcă să recidiveze prin aceeaşi metodă cu care au făcut şi la Maternitatea Giuleşti”, a declarat Bădulescu.

El a susţinut că este vorba despre o acţiune concertată împotriva Gabrielei Firea.

„Cred că, dacă analizaţi spectacolul oferit şi ceea ce în contradictoriu a spus ministrul Sănătăţii, veţi înţelege că de această dată Direcţia de Sănătate Publică, pentru că nu degeaba i s-a făcut rău acelei femei, ci pentru că se făceau presiuni asupra ei, practic transmite acest mesaj. Este sau nu este o acţiune concertată în ceea ce priveşte tot şi întru toate ce privesc pe Gabriela Firea? Este sau nu este disperarea unui om de a-şi rezolva o anumită problemă?”, a spus Bădulescu, fără a preciza de ce o acuză pe Pintea.

