Apartenența la UE vs independența națională. Ce arată cel mai recent sondaj despre viziunea pro-Occident a românilor

Data publicării:
steag drapel ue romania uniunea europeana shutterstock_530404291
FOTO: Shutterstock

Mai mult de jumătate dintre români consideră că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională, potrivit unui sondaj INSCOP care analizează percepția românilor în ceea ce privește direcția de politică externă.

52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.

Apartenenta UE
Sondaj INSCOP septembrie 2025

Sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională în special:

  • votanții PSD și AUR
  • persoanele între 45 și 59 de ani
  • angajații la stat

Consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenta națională mai ales:

  • votanții PNL și USR
  • persoanele cu studii superioare
  • locuitorii din București
  • cei cu venit redus

Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda think-tankului Polithink în perioada 4 – 10 august 2025.

Studiul analizează pe larg percepția românilor pe marginea a două teme esențiale pentru viitorul țării: direcțiile de politică externă ale României și digitalizarea serviciilor publice.

„Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 4-10 august 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul INSCOP poate fi consultat AICI.

