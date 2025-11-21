Apel către Ilie Bolojan pentru a permite accesul fotoreporterilor la ședințele de guvern

Agenția Inquam Photos i-a transmis premierului Ilie Bolojan o solicitare publică de a permite accesul fotojurnaliștilor la începutul ședințelor de guvern și la alte evenimentele organizate în Palatul Victoria. Fotoreporterii agenției spun că activitatea lor „nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă”.

„Agenția Inquam Photos transmite public premierului României solicitarea, formulată până acum în mod repetat pe grupurile oficiale de comunicare cu presa ale executivului, de permitere a accesului fotojurnaliștilor la debutul ședințelor de guvern și revenirea la normalitate în ceea ce privește accesul fotojurnaliștilor la evenimentele organizate în Palatul Victoria”, se arată în apelul Inquam Photos.

„Activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale”, mai susține agenția, care însoțește apelul cu două fotografii în care imaginea premierului Ilie Bolojan apare intenționat neclară.

„Din poziția de agenție de presă foto responsabilă cu informarea unei părți semnificative a publicului național, prin ilustrarea știrilor publicate de redacțiile partenere, ne simțim datori să îi reamintim premierului României că eforturile depuse de Guvernul României pentru stabilizarea situației economice nu sunt incompatibile cu transparența”, se încheie mesajul Inquam Photos.

