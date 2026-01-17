Live TV

Apel umanitar pentru un salvamontist diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a adus oameni în siguranţă de pe munte

Data actualizării: Data publicării:
stefan geana salvamontist sinaia
Salvamontistul Ștefan Geană are nevoie de ajutor.

Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin Cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu.

„Salvatorii au nevoie, la rândul lor, de sprijin. Pentru Ştefan, muntele a fost dintotdeauna acasă, iar salvarea de vieţi o misiune asumată cu responsabilitate şi curaj. Astăzi, însă, se află în faţa unui obstacol pe care nu îl poate depăşi singur. Ştefan Geană, salvamontist din Sinaia, în vârstă de doar 30 de ani, cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, afirmă reprezentanţii Dispeceratului Naţional Salvamont pe pagina de Facebook a instituţiei.

Potrivit sursei citate, diagnosticul primit de Ştefan Geană este „extrem de sever”: o tumoră cerebrală agresivă.

„Din păcate, complexitatea cazului face imposibilă realizarea intervenţiei necesare în sistemul medical de stat din România. Timpul este un factor critic, iar medicii au fost cât se poate de clari: fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire sunt minime”, precizează sursa citată de News.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, „singura opţiune viabilă” rămâne o clinică privată specializată, însă costurile operaţiei şi ale tratamentului depăşesc cu mult posibilităţile sale financiare. Pentru a putea continua demersurile medicale, mai este necesară o sumă de aproximativ 10.000 de euro, explică Salvamont România.

„Ştefan a fost, ani la rând, cel care a vegheat asupra noastră pe potecile muntelui. Astăzi, este rândul nostru să nu îl lăsăm singur în faţa acestei încercări. Orice contribuţie, indiferent de valoare, reprezintă un pas concret spre viaţă pentru el. Sprijinul poate fi oferit prin donaţie, sponsorizare sau redirecţionare, accesând platforma oficială Salvamont România. De asemenea, distribuirea acestui apel poate ajunge la persoana sau instituţia care va face diferenţa decisivă. Ştefan a salvat zeci de vieţi. Singura viaţă pe care nu o poate salva singur este, acum, propria lui viaţă. Vă rugăm să îi fiţi alături şi să îi oferim, împreună, şansa de a se întoarce pe munte şi de a se bucura de anii care îi stau înainte. Vă mulţumim pentru solidaritate şi sprijin”, mai scriu reprezentanţii Salvamont.

Apelul umanitar este susţinut şi de şeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, care afirmă că un gest „cât de mic poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi”.

„Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, mai spune şeful Salvamont.

