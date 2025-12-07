Live TV

Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este un comportament normal de iarnă”

barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
Peste 100.000 de oameni din zonă au rămas fără apă după golirea lacului Paltinu. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Din articol
Rosturile barajului, zone în care umezeala se poate observa mai uşor

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) a anunțat că imaginile video apărute duminică, 7 decembrie,  în spaţiul public şi distribuite pe reţelele sociale în legătură cu barajul Paltinu din judeţul Prahova nu indică o avarie, ci un comportament tehnic normal pentru sezonul rece. „Imaginile video apărute în cursul zilei de astăzi arată un comportament normal al lucrării hidrotehnice, caracteristic perioadei de iarnă. (…) Nu există nicio avarie, iar structura funcţionează stabil şi sigur”, potrivit informării ANAR.

În analiza imaginii, specialiştii Apele Române au constatat o curgere uniformă a apei, fără pulsaţii, spumă excesivă sau variaţii bruşte, indicatori care ar fi putut sugera o problemă tehnică.

De asemenea, betonul nu prezintă fisuri sau scurgeri continue, iar apa nu este tulbure, semn că integritatea structurii este controlată şi stabilă.

ANAR a explicat faptul că urmele verticale observate pe baraj sunt „umectări”, apariţii normale cauzate de contactul dintre apa mai caldă şi betonul rece.

Fenomenul este comparat cu aburul depus pe geamuri iarna sau cu umezeala formată în baie după duş.

„Nu este un semn că ‘intră apă prin perete’, ci doar un fenomen de suprafaţă. Aceste urme dispar după ce zona se usucă”, a precizat instituţia.

Rosturile barajului, zone în care umezeala se poate observa mai uşor

Specialiştii au mai arătat că aceste zone umede sunt mai vizibile la rosturi,  punctele în care plăcile de beton se întâlnesc şi unde poate condensa mai uşor apă. „Rosturile sunt proiectate special pentru a permite mişcările naturale rezultate din variaţiile de temperatură”, au transmis reprezentanţii ANAR.

Diferenţa între umectări şi una dintre infiltraţiile serioase este descrisă sugestiv: „Umectarea este precum aburul depus pe geam. temporar şi superficial. O infiltraţie reală ar fi ca un robinet care curge: continuu, vizibil, cu debit.”

Conform Apelor Române, instrumentele care monitorizează permanent barajul, pendule gravitaţionale, rocmetre, fisurometre, deformetre, senzori pentru debite drenate, arată valori normale pentru această perioadă a anului. Nu s-au constatat tasări, infiltraţii în creştere sau deformări ale structurii.

În baza tuturor datelor centralizate, ANAR a confirmat: „nu există o situaţie de avarie, iar funcţionarea barajului este sigură”. 

Situaţia de la barajul Paltinu vine în contextul în care zeci de mii de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă începând de vineri, 28 noiembrie, din cauza lucrărilor efectuate la acumulare.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că distribuţia apei potabile în localităţile afectate va fi reluată începând de luni, 8 decembrie.

