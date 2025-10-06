Live TV

Apele Române anunță că nu se prelungesc contractele cu operatorii plajelor de pe litoral. Ce procedură va fi folosită

Data publicării:
Șezlonguri pe plajă
Sezlonguri pe plaja. Foto: GettyImages

Administraţia Naţională Apele Române pregăteşte noua etapă de administrare a plajelor turistice, în condiţiile în care nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare, a anunţat directorul general al instituţiei, Florin Ghiţă.

„Scopul nostru este să corectăm disfuncţionalităţile constatate în trecut şi să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi la protejarea plajelor româneşti”, a spus Ghiţă, potrivit Agerpres.

Conform documentului, Administraţia Naţională Apele Române a demarat pregătirile pentru organizarea noilor licitaţii publice de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică, aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, iar contractele existente nu vor fi prelungite.

„Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2003, şi art. 48 alin. (1) lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale incidente în materia administrării bunurilor proprietate publică a statului, nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025”, se arată în comunicatul ANAR.

Instituţia subliniază că solicitările transmise de operatori privind prelungirea contractelor existente nu pot fi aprobate, întrucât ar genera o încălcare directă a dispoziţiilor legale aplicabile şi ar crea o situaţie discriminatorie în raport cu alţi potenţiali participanţi interesaţi.

„Pe lângă prevederile legale, decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv. În temeiul acestor acte normative, prelungirea contractelor de închiriere având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public al statului nu este admisibilă, întrucât ar contraveni principiilor legalităţii, transparenţei şi egalităţii de tratament între operatorii economici”, se subliniază în comunicat.

Odată cu expirarea termenului contractual şi predarea sectoarelor de plajă către autoritatea administrativă, ANAR - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, în calitate de titular al drepturilor şi obligaţiilor aferente domeniului public al statului, va iniţia procedurile legale pentru organizarea unor noi licitaţii publice, conform prevederilor legale incidente.

În acest context, ANAR pregăteşte extinderea suprafeţelor de plajă disponibile pentru închiriere, dar şi schimbarea categoriei de plajă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 120/2023, care stabileşte criteriile, metodologia şi condiţiile de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea sectoarelor de plajă.

„Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creşterea veniturilor la bugetul de stat şi o administrare responsabilă a domeniului public al apelor”, susţine ANAR.

Potrivit prevederilor legale, 50% din sumele obţinute din închirieri vor constitui venit la bugetul de stat, iar diferenţa de 50% va fi utilizată pentru investiţii destinate dezvoltării infrastructurii de gospodărire a apelor, inclusiv pentru lucrări de întreţinere, consolidare şi protecţie a plajelor Mării Negre. Prin aceste măsuri, Administraţia Naţională "Apele Române" urmăreşte un cadru concurenţial echitabil şi transparent, care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a litoralului românesc şi protejarea mediului costier.

Administraţia Naţională „Apele Române” reafirmă angajamentul său ferm faţă de respectarea cadrului legal şi faţă de garantarea interesului public general, asigurând, totodată, condiţii egale de participare şi tratament nediscriminatoriu pentru toţi operatorii economici interesaţi în gestionarea sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie...
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din...
Banner cu cartea lui Nicolae Ciucă "Un ostaș în slujba țării" pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2 // Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin...
dmitri-medvedev-profimedia
Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul...
Ultimele știri
Un judecător al Curţii de Apel din Albania a fost împuşcat mortal în timpul unui proces
Legea Majoratului Digital a trecut de Senat: Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
anar apele romane sediu bucuresti
Ce chirie va plăti de la 1 octombrie Administrația Apelor Române pentru sediul central. Instituția achita 54.000 de euro pe lună
meduze
VIDEO Invazie de meduze pe litoral. Cum arată acum o plajă din Mamaia
tunel foraj plaja tuzla
VIDEO Tunel forat cu laserul pe sub plaja de la Tuzla. Pentru ce va fi folosit
flamingo
VIDEO Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc
diana buzoianu face declaratii
Ministra Mediului anunță un șef interimar la Apele Române. Cine este Florin Ghiță
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Cât timp ar trebui să poți sta într-un picior, în funcție de vârsta ta. Medicii spun că e un indicator al...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Ajutorul la pensie de 50 lei nu acoperă plata facturilor. Cât vor plăti pensionarii la curent?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos