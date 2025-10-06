Apele Române anunță că nu se prelungesc contractele cu operatorii plajelor de pe litoral. Ce procedură va fi folosită

Administraţia Naţională Apele Române pregăteşte noua etapă de administrare a plajelor turistice, în condiţiile în care nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare, a anunţat directorul general al instituţiei, Florin Ghiţă.

„Scopul nostru este să corectăm disfuncţionalităţile constatate în trecut şi să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi la protejarea plajelor româneşti”, a spus Ghiţă, potrivit Agerpres.

Conform documentului, Administraţia Naţională Apele Române a demarat pregătirile pentru organizarea noilor licitaţii publice de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică, aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, iar contractele existente nu vor fi prelungite.

„Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2003, şi art. 48 alin. (1) lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale incidente în materia administrării bunurilor proprietate publică a statului, nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025”, se arată în comunicatul ANAR.

Instituţia subliniază că solicitările transmise de operatori privind prelungirea contractelor existente nu pot fi aprobate, întrucât ar genera o încălcare directă a dispoziţiilor legale aplicabile şi ar crea o situaţie discriminatorie în raport cu alţi potenţiali participanţi interesaţi.

„Pe lângă prevederile legale, decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv. În temeiul acestor acte normative, prelungirea contractelor de închiriere având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public al statului nu este admisibilă, întrucât ar contraveni principiilor legalităţii, transparenţei şi egalităţii de tratament între operatorii economici”, se subliniază în comunicat.

Odată cu expirarea termenului contractual şi predarea sectoarelor de plajă către autoritatea administrativă, ANAR - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, în calitate de titular al drepturilor şi obligaţiilor aferente domeniului public al statului, va iniţia procedurile legale pentru organizarea unor noi licitaţii publice, conform prevederilor legale incidente.

În acest context, ANAR pregăteşte extinderea suprafeţelor de plajă disponibile pentru închiriere, dar şi schimbarea categoriei de plajă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 120/2023, care stabileşte criteriile, metodologia şi condiţiile de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea sectoarelor de plajă.

„Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creşterea veniturilor la bugetul de stat şi o administrare responsabilă a domeniului public al apelor”, susţine ANAR.

Potrivit prevederilor legale, 50% din sumele obţinute din închirieri vor constitui venit la bugetul de stat, iar diferenţa de 50% va fi utilizată pentru investiţii destinate dezvoltării infrastructurii de gospodărire a apelor, inclusiv pentru lucrări de întreţinere, consolidare şi protecţie a plajelor Mării Negre. Prin aceste măsuri, Administraţia Naţională "Apele Române" urmăreşte un cadru concurenţial echitabil şi transparent, care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a litoralului românesc şi protejarea mediului costier.

Administraţia Naţională „Apele Române” reafirmă angajamentul său ferm faţă de respectarea cadrului legal şi faţă de garantarea interesului public general, asigurând, totodată, condiţii egale de participare şi tratament nediscriminatoriu pentru toţi operatorii economici interesaţi în gestionarea sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică.

Editor : M.B.