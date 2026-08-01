Live TV

Apele Române: Centrala de la Cernavodă poate funcţiona în condiţiile actuale încă 4-5 zile. De ce vor fi scufundate barje în Dunăre

Data actualizării: Data publicării:
reactoarele de la centrala cernavoda
Foto: Nuclearelectrica / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, iar în condiţiile actuale centrala poate funcţiona la limită încă patru-cinci zile, a spus directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Rîndaşu.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită.

Prin urmare, statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare", a spus Rîndaşu, citat de Agerpres.

El a explicat că, dacă s-ar încărca mai mult, probabil că acestea ar putea să eşueze pe drum.

De asemenea, el a menţionat că a doua măsură vizează acţiunile de dragaj pe Dunărea Veche de către Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, pe sectorul Cernavodă - confluenţa Braţului Bala cu Dunărea Veche.

„Acestea vor fi coordonate, tot aşa, în urma măsurătorilor batimetrice efectuate. Va fi, în primă fază, o concentrare în zona confluenţei şi apoi, pe cât posibil, în zona Cernavodă, cu restricţiile impuse de funcţionarea centralei, în speţă evitarea producerii turbidităţii. Dacă se constată că apar creşteri de turbiditate, probabil că în zona de prelevare se vor opri acţiunile respective. În aceste condiţii, este destul de dificil de spus că totul este în siguranţă. Sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru menţinerea în funcţiune a centralei nucleare, care, în momentul de faţă, aduce un aport important, mai ales în condiţiile în care şi în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite, iar Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcţionarea centralei nucleare de la Kozlodui”, a continuat el.

„Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare. Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitaţii, ceea ce a permis creşterea nivelurilor râurilor din zonă, care alimentează Dunărea Superioară, dar trebuie menţionat faptul că sunt şapte zile de parcurs până la intrarea în ţară şi, de la intrarea în ţară până la zona Cernavodă, mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie găsite, cu resursele locale, soluţii care să permită în continuare funcţionarea centralei nucleare. Rămâne de văzut ce capacităţi mai sunt, şi acestea sunt limitate, capacităţi de acumulare care pot fi evacuate controlat în perioada următoare, doar în momentele în care este absolut necesar, pentru că propagarea se face cu o foarte mică variaţie de cotă, dar ea există şi trebuie să se încerce nivelarea, compensarea acestui lucru", a explicat el.

El a afirmat că acestea sunt măsurile propuse în momentul de faţă şi dispuse prin hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

„Şi pentru că am discutat de riscurile pentru intervenţiile care se fac în zona Braţului Bala, aş dori să explic puţin că, în cazul amplasării acestor barje, care au dimensiuni de 70 de metri lungime, 3 metri înălţime şi 10 metri lăţime, acestea trebuie să se aşeze pe fundul apei. Operaţiunile respective sunt efectuate de specialiştii Armatei şi ai AFDJ, împreună cu scafandrii, iar ele trebuie să fie bine fixate pe fundul apei. Şi, după ce această operaţiune este finalizată, ţinând cont de vitezele şi de adâncimea apei în zonă, este foarte dificil de spus în momentul de faţă, dar pot exista chiar şi deplasări ulterioare ale acestora, iar atunci rolul lor să fie diminuat. Este un efort care se face pentru a putea încerca să stabilizăm toată zona respectivă şi am speranţa că, totuşi, lucrurile merg în direcţia bună. În plus, dacă discutăm de tot ce înseamnă partea de centrală nucleară, lucrurile sunt clare, nu se pune problema unor riscuri la centrală.

În momentul în care se ating pragurile, procedurile lor sunt extrem de clare şi totul se pune în siguranţă instantaneu. De fapt, acestea sunt lucruri care sunt de la sine înţelese. De asta sunt măsuri şi praguri preventive stabilite puţin mai sus decât cele până la care s-ar putea funcţiona şi, în condiţiile în care constatăm că nivelurile vor scădea după toate aceste eforturi, dacă situaţia o impune, probabil că se va opri şi reactorul 2 pentru a păstra totul în siguranţă", a mai spus Sorin Rîndaşu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
protest kiev
3
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Digi Sport
"Monstruozitate": a divorțat de soție și s-a însurat cu nepoata ei, cu 22 de ani mai tânără!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID4668-INQUAM-PHOTOS-OVIDIU-MICSIK
Cea mai gravă criză a Dunării din istorie: nivelul fluviului afectează producția de energie electrică în România, Bulgaria și Ungaria
Hungarian Nuclear Power Plant Shuts Down At Paks, Hungary - 31 Jul 2026
Criză energetică în Ungaria: centrala nucleară de la Paks mai produce doar 480MW, din 2000MW. Restricții la consumul de apă
TULCEA - SEA SHIELD 2026 - EXERCITIU MILITAR - 2 APR 2026
Forțele Navale Române, mobilizate pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 de la Cernavodă
oana toiu 1
Oana Țoiu, după discuția cu omologul ucrainean: România va apela la energia din Ucraina în contextul crizei provocate de secetă
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
Centrala nucleară Paks din Ungaria poate rămâne închisă câteva săptămâni. Magyar face apel către marile companii
Recomandările redacţiei
Eugen Rădulescu
Consilierul guvernatorului BNR, după evaluarea Fitch: Decizia...
Incendiu Grecia
Mărturia unui medic din Grecia în inima incendiilor: Sute de case și...
Pentagonul. Foto Profimedia
Pentagonul renunță la conducerea grupului de ajutor pentru Ucraina...
Paks II Nuclear Power Plant Under Construction In Hungary
O navă a agenţiei nucleare ruse Rosatom a fost scufundată de drone...
Ultimele știri
Renumitul alpinist Nirmal Purja a murit după ce grupul său a fost prins de o avalanșă pe vârful Broad Peak din Parkistan
Două petroliere au fost ținta unor atacuri în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul amenință să blocheze rutele maritime
Un tânăr din București a fost rănit cu o bucată de sticlă, în timp ce încerca să-şi protejeze tatăl care avea un confict cu un bărbat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Răsturnare de situație în cazul averii lui Paddy McNally. De ce Sarah Ferguson nu ar primi nimic din cele 600...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
El e „bărbatul” de care Gigi Becali are nevoie la FCSB! Cum și-a câștigat noua feblețe a patronului respectul...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Primele imagini cu Dacia Hipster, mașina viitorului. Cum arată modelul electric care va putea fi condus de la...
Adevărul
Festivalul care aduce în doar 4 zile 100 de milioane de euro unui oraș românesc. Dubai l-a importat deja...
Playtech
Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
Digi FM
De ce au amânat Romanița Iovan și Iulian Gogan nunta timp de 14 ani: „Nu cred în deciziile luate din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Cum a fost numit Darius Olaru în Belgia, după primele 70 de minute
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Oamenii care au fugit de civilizație. Cum supraviețuiesc ultimele triburi preistorice în era digitală
Newsweek
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
Digi FM
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. Reuniune emoționantă cu fosta soție, la 15 ani după scandalul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Cea mai caldă îmbrățișare pentru mătușa May”. Tom Holland și Marisa Tomei, moment viral la premiera...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...