Live TV

Apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi: DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă pe WhatsApp

Data publicării:
hackeri
Românii cad tot mai des în capcana hackerilor. Foto: Getty Images

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi. Autorii acestui tip de înşelătorie digitală se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a fura date personale şi financiare, potrivit DNSC.

„Aţi primit pe WhatsApp un mesaj de la «Departamentul de Resurse Umane CERT.RO», care vă promite câştiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri? Este o tentativă de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi - o înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale şi financiare. După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informaţii confidenţiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În context, specialiştii DNSC recomandă utilizatorilor de internet să nu adauge şi să nu interacţioneze cu numere necunoscute, să nu acceseze linkuri şi să nu introducă coduri primite prin SMS/OTP, să verifice mereu informaţiile doar pe canalele oficiale, să activeze autentificarea în doi paşi (2FA) şi să folosească parole unice, să raporteze mesajul apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro şi să blocheze expeditorul.

„Fiţi vigilenţi! Nicio instituţie publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câştiguri rapide. Siguranţa digitală începe cu un singur gest: atenţia”, avertizează instituţia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - DNSC - CONFERINTA - 27 AUG 2025
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite
FILE PHOTO: A member of staff works on the production line at Jaguar Land Rover’s factory in Solihull
Cel mai costisitor atac cibernetic din istoria Marii Britanii. Costul incidentului: 1,9 miliarde de lire sterline
Session of the Sejm of the 10th term in Warsaw on 24.09.2025
Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez
discord
Atac cibernetic uriaș la Discord: actele de identitate a peste 70.000 de utilizatori au fost furate
cj iasi pagina fb
Hackerii au atacat pagina de Facebook a CJ Iaşi și au redenumit-o Chicken Game 2. Ce recomandă oficialii instituției
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere