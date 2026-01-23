Aplicația SUMAL a fost actualizată pentru a opri furtul de lemn. Ministra Diana Buzoianu anunță ce obligații vor avea transportatorii

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, vineri, actualizarea aplicaţiei SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor să se poată face doar în perimetrul depozitelor, pentru a elimina, astfel, una dintre metodele folosite pentru sustragerea lemnelor. Pentru a crea impresia de legalitate, erau emise avize de însoţire a lemnelor, dar nu erau încărcate în aplicaţie decât în cazul unui control. În ultimele șase luni, aproape 7.000 de avize au fost încărcate în sistem la o diferrenţă mai mare de jumătate de oră de la emitere.

„STOP transporturilor ilegale de lemn! Am actualizat aplicaţia SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) pentru a opri metode de furt de lemn care erau folosite de ani de zile”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului explică faptul că, până acum, transportatorii de lemn mergeau la depozite, plecau cu lemnele şi abia apoi emiteau avizul din SUMAL pentru transportul respectiv doar dacă erau forțați de împrejurări.

„Dar, cei care doreau să încalce legea, în loc să încarce acest aviz emis mai departe în server, opreau Internetul de la telefon şi mergeau cu camionul plin cu lemne, cu speranţa că ajung la destinaţie fără să îi oprească nimeni astfel încât să nu folosească acel aviz. Şi făceau asta pentru atâtea drumuri până îi oprea cineva, moment în care deschideau rapid Internetul şi urcau avizul emis în server ca să pară că au respectat legea. Fix pe această metodă de furt am avut o discuţie la minister cu Bodnar Daniel şi colegii acestuia din cadrul Asociaţia Străjerii Pădurilor, cărora le mulţumesc pentru informaţii şi pentru pasiunea pe care o pun în a opri infractorii şi a proteja pădurile noastre”, a explicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că, la momentul analizei, în 6 luni analizate, fuseseră aproape 7.000 de avize pentru care a fost o diferenţă de mai mult de jumătate de oră de la momentul emiterii avizului şi momentul încărcării pe server.

„Această vulnerabilitate a SUMAL a fost exploatată de agenţii economici de rea-credinţă, lucru confirmat prin mai multe controale. Aşa că am decis să luăm măsuri! Am actualizat aplicaţia SUMAL, astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoţire să poată fi realizată doar în perimetrul depozitului, eliminând posibilitatea transportatorilor de a le încărca de pe traseu, doar când erau opriţi la control”, a explicat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului, se lucrează deja la SUMAL 3.0.

„Lucrăm deja la crearea cadrului pentru dezvoltarea SUMAL 3.0, un sistem care va integra algoritmi de inteligenţă artificială pentru a detecta automat comportamentele suspicioase în activităţile economice legate de exploatarea forestieră. Asta înseamnă că sistemul va emite alerte în timp real, va analiza tipare şi va emite alerte acolo unde sunt identificate riscuri. Vom putea interveni din timp, protejând astfel pădurile şi resursele naturale ale ţării”, a mai transmis ministrul Mediului.

Editor : C.A.