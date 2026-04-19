Giganții tehnologici Apple și Google se află în centrul unui scandal, fiind acuzați că ar închide ochii la aplicații controversate din magazinele lor oficiale, în schimbul unor venituri semnificative. Potrivit unei analize realizate de Tech Transparency Project și citate de Bloomberg, în App Store și Play Store au fost identificate aplicații care folosesc inteligența artificială pentru a genera imagini false cu persoane dezbrăcate, deși politicile celor două companii interzic acest tip de conținut.

Raportul realizat de organizația independentă care monitorizează marile companii din tehnologie arată că multe dintre aceste aplicații poartă eticheta „E (everyone)”, ceea ce înseamnă că pot fi descărcate și folosite inclusiv de copii.

În total, 20 de astfel de aplicații au fost identificate în Google Play și 18 în App Store, fiind descărcate de aproximativ 483 de milioane de ori.

Raportul susține că aceste aplicații au generat până acum venituri de aproximativ 122 de milioane de dolari. Asta în ciuda faptului că

Apple și Google au reguli clare împotriva acestor aplicații, care, în mod normal, nu ar fi trebuit aprobate de la bun început sau ar fi trebuit eliminate odată ce au fost descoperite.

Fenomenul aplicațiilor care folosesc inteligența artificială pentru a genera imagini cu persoane, inclusiv copii dezbrăcați, a luat amploare la începutul anului, după ce xAI, compania lui Elon Musk, a permis utilizarea chatbot-ului Grok în moduri similare.

