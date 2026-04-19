Live TV

Video Scandal în jurul giganților tech: aplicații AI care „văd dincolo de haine” au ajuns în magazinele oficiale

Data actualizării: Data publicării:
Apple App Store and other apps on cellphone
Foto: Profimedia

Giganții tehnologici Apple și Google se află în centrul unui scandal, fiind acuzați că ar închide ochii la aplicații controversate din magazinele lor oficiale, în schimbul unor venituri semnificative. Potrivit unei analize realizate de Tech Transparency Project și citate de Bloomberg, în App Store și Play Store au fost identificate aplicații care folosesc inteligența artificială pentru a genera imagini false cu persoane dezbrăcate, deși politicile celor două companii interzic acest tip de conținut.

Raportul realizat de organizația independentă care monitorizează marile companii din tehnologie arată că multe dintre aceste aplicații poartă eticheta „E (everyone)”, ceea ce înseamnă că pot fi descărcate și folosite inclusiv de copii.

În total, 20 de astfel de aplicații au fost identificate în Google Play și 18 în App Store, fiind descărcate de aproximativ 483 de milioane de ori.

Raportul susține că aceste aplicații au generat până acum venituri de aproximativ 122 de milioane de dolari. Asta în ciuda faptului că
Apple și Google au reguli clare împotriva acestor aplicații, care, în mod normal, nu ar fi trebuit aprobate de la bun început sau ar fi trebuit eliminate odată ce au fost descoperite.

Fenomenul aplicațiilor care folosesc inteligența artificială pentru a genera imagini cu persoane, inclusiv copii dezbrăcați, a luat amploare la începutul anului, după ce xAI, compania lui Elon Musk, a permis utilizarea chatbot-ului Grok în moduri similare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Ministrul Muncii anunță controale în unitățile protejate: „Închidem robinetul băieților deștepți”
Stadionul CS Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Cătălin Predoiu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”
Europenii vor să călătorească mai mult ca niciodată în 2026, în ciuda costurilor și a tensiunilor din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
