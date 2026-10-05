Aproape 100 de amenzi la protestele susținătorilor lui Călin Georgescu de la Arestul Central. Au fost întocmite patru sesizări penale

Jandarmii au aplicat aproape o sută de amenzi în zona Arestului Central din București, unde s-au strâns susținătorii lui Călin Georgescu încă din momentul în care acesta a fost arestat preventiv pentru înșelăciune. De asemenea, au fost întocmite actele pentru patru sesizări penale, relatează News.ro.

„Având în vedere prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiectiv. În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, a transmis, luni, Jandarmeria, într-un comunicat de presă.

Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator.

„Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă”, au mai transmis jandarmii.

Potrivit acestora, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.500 de lei.

Totodată, în această perioadă, jandarmii au întocmit patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală pentru amenințare, distrugere, ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central încă din momentul în care acesta a fost încarcerat. El are un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

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Editor : Ș.A.