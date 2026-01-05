Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Avertismentul salvamontiştilor

Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţii de urgenţă, informează luni Dispeceratul Naţional al Salvamont România. Salvamontiştii avertizează oamenii să fie prudenți și responsabili în derularea activităților montane.

„O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, se arată luni dimineaţa pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Potrivit sursei citate, cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani din Maramureş (17), Lupeni (12), Neamţ (11), Predeal (9), Braşov şi Cluj (câte 7).

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 97 de persoane.

Dintre acestea, 34 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Alţii au primit acordul să fie duşi cu maşinile aparţinătorilor la unităţi medicale, precizează sursa citată.

„Din păcate, două persoane au fost găsite decedate. Au fost transportate şi predate Serviciului IML”, anunţă Salvamont.

S-au primit şi 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Salvamontiștii „îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, mai scrie Salvamont.

