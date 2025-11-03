Aproape 400 de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă şi căldură în următoarele zile. Cei mai afectaţi, locuitorii sectoarelor 3 şi 4

Aproape 400 de blocuri din Bucureşti nu vor avea apă caldă şi căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, cei mai afectaţi fiind locuitorii din zonele Mihai Bravu şi Calea Vitan - sectorul 3, Calea Văcăreşti - sectorul 4 şi Spitalul Universitar - sectorul 5. Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, în mai multe zone din Bucureşti, intervenţiile având durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.



Astfel, potrivit Termoenergetica, pe reţeaua termică primară, în zona Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3, se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

Tot în Sectorul 3, în zona Şoseaua Mihai Bravu şi Calea Vitan, vor fi făcute lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 12 puncte termice (198 de blocuri şi un agent economic), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975, această porţiune de reţea având 50 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară din zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru şi Căii Văcăreşti, precum şi la racordul punctului termic „1+2 Tineretului”, din Sectorul 4 al Capitalei, vor fi executate lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 6 puncte termice (129 de blocuri şi doi agenţi economici), din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

În sectorul 5, pe reţeaua termică primară, în zona străzii Ana Davila, se vor face lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către trei module termice, un punct termic şi Spitalul Universitar, din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1984, această porţiune de reţea având 41 de ani de funcţionare.

În sectorul 6, se vor face lucrări de remediere a unei avarii în zona Bulevardului Iuliu Maniu, racordul punctului termic „5+5A Placare”. Aceste lucrări impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire, însă clienţii nu vor fi afectaţi. Perioada activităţii va fi din data de 5 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 6 noiembrie 2025, ora 22:00. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1974, această porţiune de reţea având 51 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate.

Compania reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, precizează Termoenergetica.

Editor : Sebastian Eduard