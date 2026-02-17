Live TV

Aproape 55% dintre români consideră Rusia vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, în scădere față de 2022 (sondaj)

Foto: Shutterstock
Aproape 55% dintre români cred că Rusia este responsabilă de declanșarea războiului din Ucraina, procent în scădere semnificativă față de mai 2022, când ponderea era de 71,2%, potrivit studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center.

Directorul INSCOP Research Remus Stefureac a explicat evoluția percepțiilor și a precizat că „datele arată trecerea de la un consens inițial puternic al atribuirii vinovăției pentru declanșarea războiului, către o fragmentare progresivă a percepțiilor, semn că opinia publică devine mai permeabilă la narațiuni alternative alimentate de războiul informațional fără precedent”.

„Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori decât Rusia indică nu doar polarizare, ci și o diversificare a cadrelor de interpretare geopolitică în rândul populației pe fondul eforturilor constante de influențare a populației. Aceste evoluții se datorează absenței în ultimii 4 ani a unor linii curajoase de comunicare strategică asumate de clasa politică și care să proiecteze clar și constant interesele critice ale României”, a completat Ștefureac, conform comunicatului de presă.

La rândul său, directorul general New Strategy Center George Scutaru a afirmat că tendințele la nivelul societății sunt îngrijorătoare.

„Această cercetare prezintă percepția românilor față de diverse teme direct legate de războiul din Ucraina sau care au legătură cu aspecte importante ce țin de securitatea țării noastre. Cercetarea validează existența unor tendințe îngrijorătoare la nivelul societății, care s-au accentuat sub presiunea unor evenimente interne și externe, a unui slab răspuns instituțional și a unor campanii de dezinformare.

Situația actuală este determinată de mai mulți factori, cum ar fi comunicarea sporadică sau inconsistentă din partea elitei politice în ceea ce privește suportul pentru Ucraina, evitarea temelor legate de apărarea și securitatea României în ciuda evoluțiilor în plan internațional, lipsa de implicare în dezvoltarea unei culturi de securitate și a unei responsabilități civice atunci când vine vorba de apărarea României”, a explicat Scutaru.

sondaj inscop razboi rusia ucraina
Date din sondajul „4 ani de război în Ucraina”. Foto: Inscop Research

Datele studiului arată că:

  • 54,9% dintre români consideră că Rusia este vinovată (față de 71,2% în mai 2022 și 49,8% în noiembrie 2023)
  • 14,1% indică Ucraina (față de 4,5% în mai 2022 și 8,8% în noiembrie 2023)
  • 7,7% SUA (față de 10,4% în mai 2022 și 14,6% în noiembrie 2023)
  • 9% Uniunea Europeană (față de 1,7% în mai 2022 și 2,9% în noiembrie 2023)
  • 3,5% alți actori, iar 10,8% nu au răspuns (față de 8,3% în mai 2022 și 19,4% în noiembrie 2023).

Alte teme analizate

Studiul oferă o radiografie a percepțiilor românilor în raport cu conflictul prelungit din Ucraina. Principalele subiecte analizate includ responsabilitatea pentru război, șansele încheierii unui acord de pace, solidaritatea cu statul vecin, încrederea în garanțiile de securitate colectivă și nivelul de pregătire al României în cazul unei agresiuni externe.

Sondajul a fost realizat în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, prin interviuri telefonice CATI, cu un eșantion de 1.100 de persoane reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație). Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

