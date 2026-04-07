Aproape jumătate dintre părinții plecați la muncă în străinătate nu vor petrece Paștele cu copiii. Date alarmante dintr-un nou studiu

Aproape jumătate (45%) dintre părinţii care lucrează peste graniţă nu vor petrece sărbătorile pascale în ţară, alături de copiii lor, în vreme ce 38% spun că vor veni acasă pentru Paşte, cei mai mulţi din cauza banilor, arată datele unei anchete realizate de Salvaţi Copiii România, în rândul beneficiarilor programului dedicat copiilor cu părinţii plecaţi din ţară.

Părinţii din eşantionul inclus în ultimul studiu al organizaţiei sunt plecaţi din ţară în medie de şase ani, atât mamele cât şi taţii; mai mult de jumătate dintre părinţii cu copii în ţară lipsesc o treime din copilăria acestora, în special în perioada vârstei educaţiei primare mici şi a preadolescenţei. ​

Cu cât plecarea are loc mai devreme de la momentul naşterii copilului, cu atât este mai mare probabilitatea ca durata comportamentului migratoriu al părintelui (numărul de ani) să fie mai lungă, iar probabilitatea refacerii legăturilor părinte–copil scade, arată datele amplei cercetări sociologice derulate de Salvaţi Copiii România în a doua jumătate a anului 2025.​

Potrivit datelor relevante din anchetă: 13% dintre taţii care lucrează în străinătate şi 24% dintre mame sunt unici întreţinători ai familiei.

De asemenea, 22% dintre părinţi au plecat împreună cu celălalt părinte al copilului, respectiv 11% dintre taţi şi 37% dintre mame se află în această situaţie. ​

72% dintre taţii plecaţi îşi lasă copii în grija partenerei de viaţă (de cele mai multe ori mama copiilor). Prin comparaţie, doar 37% dintre femei îşi lasă copiii în grija partenerului de viaţă, majoritatea (62%) lăsându-şi copiii în grija bunicilor. De asemenea, femeile se bazează pe rude într-o proporţie de două ori mai mare decât bărbaţii: 14% în cazul femeilor, respectiv 6% în cazul bărbaţilor.

Principalele motive ale migraţiei sunt salariile mici comparativ cu nevoile şi proiectele de viaţă ale familiei. Singura diferenţă semnificativă între femei şi bărbaţi este ponderea dublă în rândul femeilor (10% vs. 5% în rândul bărbaţilor) a acelor care declară că nu şi-au găsit loc de muncă în România, ceea ce evidenţiază nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educaţie medie şi elementară.

Programe complexe de sprijin

Organizaţia Salvaţi Copiii România extinde programul de suport pentru copiii rămaşi singuri acasă în urma migraţiei economice a părinţilor, program care a oferit sprijin pentru 30.000 de copii şi adulţi, dintre care 5.400 doar cu sprijinul Pepco România, prin oferirea de suport copiilor şi părinţilor/reprezentanţilor acestora şi activităţi de conectare părinţi - copii, derulate atât în centrele locale Salvaţi Copiii, cât şi în peste 80 de şcoli partenere.

Astfel, copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate împreună cu părinţii lor şi persoanele în grija cărora au rămas din şase judeţe - Suceava, Iaşi, Vaslui, Mureş, Hunedoara şi Dâmboviţa - vor fi integraţi în programe complexe de sprijin psiho-socio-educaţional.

Totodată, în cadrul acestui program este continuată şi campania de conştientizare a importanţei timpului de calitate părinte-copil, sub egida mesajului „Împreună totul este mai bine!”, prin dezvoltarea de materiale cu activităţi specifice şi recomandări, organizarea de activităţi de conectare părinţi/persoane în grija cărora au rămas copiii – copii, de caravane de informare şi consiliere în mediul rural, de workshopuri pentru cadre didactice pentru stimularea preluării modelelor de activităţi în cât mai multe şcoli.

Conform studiului realizat de Salvaţi Copiii în a doua parte a anului 2025, în rândul părinţilor care lucrează în străinătate în şapte ţări europene – Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franţa, Austria şi Belgia – şi ai căror copii cu vârste între 0 şi 17 ani sunt în România, chiar dacă majoritatea copiilor comunică zilnic cu părinţii lor, 17% dintre copii vorbesc cu părinţii o dată la două-trei zile sau chiar mai rar.

Studiul evidenţiază că 24% dintre părinţi consideră că relaţia cu copilul lor s-a răcit foarte mult de la plecarea în străinătate, iar timpul petrecut împreună este perceput drept principala lipsă resimţită de copii (59% dintre părinţi). În aproape jumătate dintre cazuri, părinţii observă că copiii lor sunt retraşi (49%), temători (46%) sau indiferenţi (43%), iar 21% dintre copii manifestă agresivitate. În 19% din situaţii, copiii prezintă simultan toate aceste comportamente negative.

În ciuda acestor semne de distanţare emoţională, doar 9% dintre părinţi raportează că copilul a beneficiat de suportul unui psiholog de la plecarea lor în străinătate.

Profilul respondenţilor

Majoritatea părinţilor cu copii în şcoală (59%) declară că nu sunt în contact direct cu şcoala copiilor lor. Contactul este mai frecvent în cazul mamelor plecate (65%) decât al taţilor (22%) şi creşte odată cu vârsta copilului: de la 35% pentru copiii de ciclu primar, la 48% în gimnaziu şi 50% în liceu.

Datele colectate arată şi profilul respondenţilor: 51% au studii liceale, 32% au maxim 10 clase, iar 18% studii universitare; 58% sunt taţi şi 42% mame; 37% provin din mediul urban şi 63% din mediul rural.

Pentru a sprijini părinţii în menţinerea legăturii emoţionale cu copiii, Salvaţi Copiii va continua campania de conştientizare a importanţei comunicării şi a timpului de calitate petrecut împreună, începând cu perioada sărbătorilor de Paşte. Părinţii şi aparţinătorii vor fi îndrumaţi către activităţi de conectare specifice, fie de la distanţă, fie directe, inspirate din materialele campaniei. În plus, peste 40 de şcoli partenere vor stimula realizarea unor astfel de activităţi, contribuind la întărirea relaţiei dintre copii şi părinţi chiar şi pe perioada în care aceştia sunt plecaţi în străinătate.

„Unul dintre cele mai ample şi complexe fenomene sociale ale României în ultimele decenii, copiii rămaşi acasă în grija rudelor, pentru că părinţii lor sunt nevoiţi să muncească în alte ţări, devine tot mai dramatic pe măsură ce distanţa fizică lasă semne psiho-emoţionale tot mai adânci. Mai ales în perioadele din an de sărbătoare şi vacanţă, copiii resimt acut absenţa părintelui plecat. De aceea este importantă menţinerea comunicării şi prezenţa în viaţa copilului, chiar şi acolo unde distanţa nu permite o prezenţă fizică”, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

Servicii ale organizaţiei Salvaţi Copiii destinate protecţiei copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate

Amploarea fenomenului copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei reţele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizaţia Salvaţi Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât şi părinţilor lor şi persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010.

În centrele de zi destinate acestor copii, echipele interdisciplinare formate din psihologi, asistenţi sociali şi cadre didactice oferă servicii de consiliere psihologică şi socială, activităţi de suport şcolar şi activităţi de socializare pentru copii, precum şi activităţi de educaţie parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulţi.

Programul este derulat în prezent în Bucureşti şi 12 judeţe: Argeş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea.

Peste 140.000 de persoane, părinţi, copii şi specialişti, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinţilor îl are asupra copiilor rămaşi acasă, respectiv la obligaţiile ce le revin părinţilor la părăsirea ţării.

Mai mult decât atât, în urma eforturilor Salvaţi Copiii, Legea Copilului include în prezent prevederi specifice privind protecţia legală a acestor copii, prevederi care au fost îmbunătăţite în 2022.

