Aproape un milion de euro confiscați pe Aeroportul Otopeni, dispăruți fără urmă. Descoperirea, făcută când trebuia să dea banii înapoi

Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat Poliţia şi a declanşat un control intern după ce a constatat dispariţia unei sume de aproape 700.000 de euro, reţinută de către lucrătorii vamali, în ianuarie 2026, şi ulterior depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

„Banii fuseseră reţinuţi la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acţiuni de control vamal. Bunurile au fost ulterior depozitate în spaţiul destinat păstrării acestora, în aşteptarea clarificării situaţiei juridice. În momentul reţinerii bunurilor, cei responsabili erau obligaţi să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar şi notarea seriilor bancnotelor. Dispariţia a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanţe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstraţi banii, s-a constatat că acesta conţinea doar o bancnotă şi coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat", se arată într-un comunicat de presă al instituţiei vamale, transmis luni AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în prezent, poliţiştii desfăşoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reţinere, evidenţă şi depozitare a bunurilor, precum şi responsabilităţile persoanelor care aveau acces la spaţiul respectiv.

Editor : A.R.