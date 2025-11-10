Live TV

Video Aproximativ 10% din veniturile totale Meta pentru anul trecut ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise

Mark Zuckerberg
Compania nu a reușit să identifice și mai apoi să oprească fluxul masiv de reclame frauduloase. Foto Profimedia

Potrivit unor documente Reuters, 10% din veniturile totale Meta pentru anul 2024 ar proveni din reclame frauduloase sau din cele pentru produse interzise. Tradus în cifre, înseamnă 16 miliarde de dolari, informează Digi24.

Miliarde de utilizatori Facebook, Instagram sau Whatsapp au fost expuși la diverse scheme de investiții false e-comerce fraudulos, jocuri de noroc ilegale sau vânzare de produse medicale interzise.

Asta reiese dintr-o serie de documente interne citate de Reuters și nepublicate până acum.

Acestea arată că, de fapt, compania nu a reușit să identifice și mai apoi să oprească fluxul masiv de reclame frauduloase.

Meta afișează în jur de 15 miliarde de reclame cu risc ridicat și în egală măsură câștigă an de an peste 7 miliarde de dolari doar din asta.

De unde provin fraudele? De la faptul că cei care fac reclamele au un comportament online suspect, care ar trebui să fie semnalat intern. Însă Meta-i blochează doar dacă sistemele automate identifică faptul că sunt de cel puțin 95% șanse să fie comisă o fraudă. Dacă este o suspiciune mai mică, se aplică doar o penalizare pentru utilizator.

Meta este criticată acum pentru că nu a luat măsuri pentru a stopa frauda. Foști angajați Meta vorbesc acum despre reglementări permisive în acest domeniu. În replică, purtătorul de cuvânt al companiei susține că este o exagerare și că cifrele de fapt, sunt mult mai mici.

 

