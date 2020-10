Arafat: Cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cele generale. Credem că 4,5% din populație a fost deja infectată

Cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale, a declarat vineri Raed Arafat. El a spus că acesta este și motivul pentru care se impun reguli, mai ales purtarea măștii.

Cel mai probabil 4,5% din populația României a fost deja infectată, mulți fără să știe asta, dar infectând la rândul lor alte persoane, potrivit lui Arafat.

"Cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale, din cauza asta se pun reguli. Dacă am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii pozitivi, nu am mai purta mască, nu am mai avea măsuri de prevenire.

Este clar că avem persoane pozitive, contagioase, asimptomatice, care nici ele nu știu că sunt contagioase.

Nu pot spune care e diferența, dar la un moment dat MS a dat prevalența pe parte de anticorpi de 4,5% - 5%. Asta înseamnă că 4,5% din populația României a fost deja expusă și infectată, dar mulți nici nu au știut, au crezut că e răceală simplă sau a apărut febra pe durată scurtă, dar ei au fost probabil infectați și au infectat și pe alții dacă nu au respectat regulile de prevenire", a explicat Raed Arafat.

Potrivit acestuia, spitalele Covid ajung încet - încet la capacitate maximă.

"Este normal ca celelalte să intre în faza următoare și se așteaptă să primească cazuri. Și nu vorbim de cazuri ușoare, ci de cele care au nevoie de oxigen și de tratament.

Nu toate unitățile dețin spații, dar este normal să fie create circuite.", a afirmat Arafat.

