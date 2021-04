Arafat, explicații după situația de la spitalul Foișor: Sunt decizii grele, dar necesare pentru a preveni pierderea de vieți

Raed Arafat a explicat de ce s-a luat decizia pentru evacuarea rapidă a Spitalului Foișor și transformarea acestuia de urgență în spital pentru pacienți Covid. Șeful DSU spune, într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook că de dimineață a primit un telefon de la managerul Spitalului „Sfântul Pantelimon”, care l-a anunțat că sunt 18 pacienți fie intubați-ventilați, fie ventilați neinvaziv în unitatea de primiri urgență.

„Aș dori să clarific situația care a apărut la Spitalul Foișor și să explic exact ce s-a întâmplat. Astăzi dimineață era clar că unitățile de primiri-urgențe sunt suprasolicitate și au ajuns la un număr foarte mare de pacienți intubați, ventilați sau pe ventilație non-invazivă sau care au nevoie de oxigen și internare în spital. Nu erau locuri în București, oriunde a sunat centrul de comandă a fost răspunsul clar – nu sunt locuri – nici la ATI, nici în alte secții, nici în zonele limitrofe Bucureștiului.

Și atunci, dimineață, ca primă etapă, mai ales după ce am primit telefon de la manegerul spitalului Sf. Pantelimon care m-a anunțat că sunt 18 pacienți fie intubați/ventilați, fie pe ventilație non-invazivă în unitatea de primiri-urgențe, primul pas a fost să găsim locuri chiar și la distanță și aici, și la Iași, unde a fost operaționalizat unul dintre tirurile de terapie intensivă mobilă, am transferat cu ajutorul MApN, cu un avion militar și cu o echipă de la SMURD București, trei pacienți către Iași.

După care, doi pacienți i-am preluat de-acolo și i-am dus la Spitalul Gerota care mai avea trei pacienți Covid la Terapie Intensivă și am mai transferat doi. Era clar că aceasta era o soluție de moment și care nu era suficientă. Am început să căutăm soluții care să poată fi rapid implementate și care să ne permită să transferăm mai mulți pacienți și să creăm capacitate în București. Una dintre soluții este al treilea tir de terapie intensivă care este la Spitalul Victor Babeș și pentru care se făceau lucrările de conectare la curent și care urma să fie finalizat mâine dimineață. Încercăm să îl finalizăm chiar astăzi, în cursul nopții. Acest tir va putea prelua cel puțin 8-9 pacienți de ATI. Există echipă medicală pentru ei.

Următoarea soluție era să mai desemnăm un spital pentru a prelua bolnavii Covid și a-l transforma complet în spital Covid. La acest moment avem cel puțin două spitale de urgență în București care au fost transformate total pentru Covid – Sf. Ioan și Spitalul Județean Ilfov. Transformarea a încă unui spital de urgență în spital de Covid putea să impacteze foarte serios cazurile de urgență care vin și care sunt non-Covid, precum Floreasca, Universitar, Elias ș.a.m.d. Mai mult, aceste spitale deja au secții de pacienți Covid.

Așa că ne-am îndreptat spre un spital care nu primește urgențe decât mai puțin și care are operații programate și care poate fi transformat și care să aibă o secție de ATI cu un număr mai mare de paturi. Aici ne-am îndreptat spre Spitalul Foișor. De ce. 21 de paturi de Terapie Intensivă și cel puțin acolo există, în total, 200 de paturi cu oxigen, dintre care 90 pot fi folosite pentru pacienții cu Covid.

Atunci, în cursul zilei, după o discuție și cu colegii de la MS, am semnat ordinul care a fost avizat și de ministrul sănătății, am avut o discuție cu managerul spitalului, am informat primarul Capitalei care a zis că ne sprijină în acest sens și am început procedura de a transforma spitalul în regim de urgență. A fost trimisă o echipă de la DSP București la Spitalul Foișor ca să poată să pregătească spitalul și să dea autorizațiile. Din păcate, echipa noastră care a ajuns după ce a fost emis ordinul și după ce a ajuns a trebui din nou să ducă muncă lămurire, să convingă, să explice de ce facem acest lucru, să discute cu managerul, să discute cu medicii de la spital, să le explice, cu asta a trecut timpul”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a spus în clipul de pe Facebook de ce s-a luat decizia de a evacua spitalul pe timp de noapte:

„De ce s-a făcut această operațiune în timpul nopții – pentru că orice întârziere pentru noi înseamnă că avem pacienți care pot să ajungă la UPU și să nu găsească nici măcar un loc de oxigen acolo. Deci cu cât UPU se blochează, pacienții pot să rămână chiar în ambulanțe. Aici nu există chiar o planificare de 3-4 zile în aceste situații. Decizia trebuia să fie luată pentru că se știa că va exista o presiune mai mare pe UPU dacă nu găsim loc pentru acești pacienți.

De ce s-a făcut pe timpul nopții – pentru că s-a întârziat în discuții și lămuriri la spitalul respectiv, în prezența DSP, în prezența celor de la primărie, în prezența celor de la DSU.

Dacă noi așteptam evacuarea până dimineață, înseamnă că noi nu puteam să luăm spitalul să funcționeze decât după-amiază, noi încercăm să îl punem în funcționare cât mai repede pentru pacienții care așteaptă și a căror stare este critică și sunt în pericol vital.

Ne pare rău, știu că este un disconfort, dar una este a genera un disconfort și alta e să nu acționăm și după care să regretăm că nu am făcut mai repede și avem pacienți pe care nu îi putem prelua sau transfera”.

Raed Arafat spune că deciziile luate sunt grele, însă ele sunt necesare pentru a preveni pierderea de vieți:

„La acest moment, situația noastră cu Covid este următoarea – cazurile sunt în scădere, situația s-a stabilizat ca număr de cazuri, dar gravitatea cazurilor și numărul lor care continuă să crească este pentru că vin cazurile din urmă. Este nevoie de o adaptare continuă.

Rugămintea mea este să înțeleagă toată lumea că aceste decizii grele pentru noi, dar sunt necesare ca să prevenim pierderea unor vieți care au nevoie de aceste locuri”.

