Arafat îi răspunde lui CTP: „Nu vorbeam nici cu mama, nici cu tata. Rezolvam probleme de coordonare” la Colectiv

Șeful DSU, Raed Arafat răspunde criticilor aduse de Cristian Tudor Popescu joi seara, la Digi24. Gazetarul spunea că Arafat, în loc să vorbească la telefon, ar fi trebuit să-i „să-și dea haina jos” și să-i organizeze pe salvatorii care „erau necoordonați”.

În declarația publicată pe Facebook, Arafat spune că vrea să răspundă unui comentariu al lui Cristian Tudor Popescu pe care îl consideră „deplasat”.

„A stat și m-a analizat ieri, bătându-și joc de mine pentru că vorbeam la telefon și zicând că nu făceam treabă. Era o poză, nu o filmare. În poză nu auzi ce vorbește omul. Eu îmi aduc aminte ce vorbeam. Vorbeam pentru a rezolva aparate de ventilație pentru pacienții intubați din spitalele de urgență, erau 88 de pacienți cu nevoie de aparate și spitalele nu aveau aceste aparate, având și alți pacienți internați acolo, și rezolvam cu ministrul sănătății de atunci să mobilizăm alte aparate de ventilație și aparate de terapie intensivă către spitalele de urgențe și am dat dispoziții la ISU București aducă mașină sau camion să le transporte către spitalul de Arși și către încă unul sau două alte spitale, pentru asta vorbeam la telefon.

Nu vorbeam nici cu mama, nici cu tata, nu întrebam nici cum arată vremea. Rezolvam probleme de coordonare la locul intervenției, așa că analiza făcută de dl Cristian Tudor Popescu e cel puțin nefericită. Eu am încredere în dânsul, dar când am văzut abordarea asta superficială, am rămas șocat puțin șocat”, a spus Raed Arafat.

Cristian Tudor Popescu a analizat, la Jurnalul de seară, comportamentul oficialilor veniți la Colectiv în seara incendiului.

Despre Raed Arafat, Cristian Tudor Popescu a spus: „Ești principalul responsabil pentru tot ce este acolo. El este șeful absolut a tot ce se întâmplă și acest om, în condițiile în care, în mod evident, acolo este o debandadă totală, oamenii ăia stau în proporție de 95% de pomană, se învârt de colo colo și sar peste morți. Și, în această situație de debandadă, principalul vorbește la telefon. Ca să arate că face vreo treabă. Ce trebuia să facă în secunda aia? Să-și dea haina jos, să se ducă acolo în față și să înceapă să-i coordoneze pe oamenii ăștia necoordonați deloc. Asta trebuia să facă, dacă era un șef adevărat”.