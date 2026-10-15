Arderi ilegale de deşeuri la Sinteşti: 840 de kilograme de deşeuri de cupru şi aluminiu confiscate, amenzi de peste 320.000 lei

Garda Naţională de Mediu anunţă, joi seară, că inspectorii de mediu, poliţiştii şi jandarmii au destructurat o acţiune de arderi ilegale de deşeuri în Sinteşti, judeţul Ilfov, din apropierea Capitalei. Potrivit sursei citate, au fost confiscate 840 de kilograme de deşeuri de cupru şi aluminiu, au fost date amenzi de peste 320.000 lei şi au fost verificate 110 autoutilitare. „Nu ne vom opri aici! Astfel de controale vor continua în mod regulat. Descurajăm fenomenul arderilor ilegale şi protejăm locuitorii din judeţul Ilfov şi din proximitatea Capitalei împotriva unui fenomen nociv atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea publică”, afirmă reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov, IPJ Ilfov şi Jandarmeria Ilfov au acţionat integrat pentru combaterea criminalităţii de mediu din Sinteşti, Ilfov, în cadrul unei razii care a vizat, preponderent, respectarea legislaţiei privind regimul deşeurilor, anunţă, joi seară, Garda de Mediu.

„Am mobilizat 27 de poliţişti, jandarmi şi comisari de mediu pentru a verifica în teren, în zonele cu un istoric de arderi ilegale, respectarea legislaţiei şi societăţile comerciale de profil. Am găsit şi confiscat nu mai puţin de 840 de kiloggrame de deşeuri neferoase (cupru şi aluminu), inclusiv în urma verificării a 110 autoutilitare din zonă”, precizează sursa citată de News.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, în urma acţiunii au fost date 43 sancţiuni contravenţionale, iar valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la 324.000 lei.

De asemenea, echipele de intervenţie au confiscat aproape o tonă de deşeuri.

„Lansăm o avertizare publică. Nu ne vom opri aici! Astfel de controale vor continua în mod regulat. Descurajăm fenomenul arderilor ilegale şi protejăm locuitorii din judeţul Ilfov şi din proximitatea Capitalei împotriva unui fenomen nociv atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea publică”, afirmă reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Aceştia mai menţionează că numărul adreselor şi sesizărilor pe care Garda Naţională de Mediu le-a înaintat către Direcţia de Sănătate Publică pentru astfel de fenomene „creşte exponenţial”.

Editor : Liviu Cojan