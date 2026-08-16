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Video Aripă provenită de la o dronă, recuperată din Marea Neagră, din apropierea platformei Neptun Alpha

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Platforma Neptun Alpha
Platforma de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră, marcând un pas important pentru proiectul Neptun Deep. Foto: Bogdan Ivan/ FB
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O aripă provenită de la o dronă a fost recuperată, duminică, din Marea Neagră, din apropierea platformei Neptun Alpha, aflată la 83 de mile marine de Constanţa, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

„O echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a recuperat, în cursul zilei de duminică, 16 august, o aripă provenită de la o dronă, în cadrul misiunii de cercetare desfăşurate în zona platformei Neptun Alpha”, au transmis reprezentanţii MApN. 

Ei au menţionat că echipa EOD s-a deplasat în zonă la bordul unei nave a Gărzii de Coastă.

„Obiectul plutitor a fost observat în cursul zilei de sâmbătă, 15 august, de o navă comercială, în proximitatea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 83 de mile marine est de Constanţa”, au afirmat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. 

Cercetările în zonă continuă.

Editor : Sebastian Eduard

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