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Video Armata caută resturi de dronă după incendiul de pădure de la Plauru. Specialiștii MApN cercetează zona

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incendiu padure tulcea romsilva
Captură foto din video postat pe pagina de Facebook a Romsilva
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O echipă de specialiști EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale verifică, joi dimineață, zona incendiului de vegetație produs cu o zi înainte în apropierea localității Plauru, din județul Tulcea. Militarii caută eventuale resturi de dronă, după ce localnicii au susținut că focul ar fi izbucnit în urma exploziei unui astfel de aparat. ISU nu a stabilit deocamdată cauza incendiului.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat miercuri după-amiază, 26 august, despre un incendiu produs pe malul brațului Chilia, la aproximativ doi kilometri în amonte de localitatea Plauru.

Zona a fost securizată, iar incendiul a fost stins de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu autoritățile locale. Un echipaj al Poliției de Frontieră a asigurat perimetrul pe parcursul nopții.

Joi dimineață, 27 august, o echipă de specialiști EOD din cadrul MApN se deplasează în zonă pentru a cerceta terenul și a verifica dacă există resturi ale unei drone care ar fi putut provoca incendiul.

Incendiul a izbucnit miercuri, în jurul orei 15:30, și a fost stins spre seară, după ora 20:00. Focul de vegetație s-a extins și într-o zonă de pădure, iar aproximativ 2.000 de metri pătrați au fost afectați, potrivit informațiilor transmise de ISU.

Pompierii nu au stabilit însă cauza incendiului. Direcția Silvică Tulcea a anunțat că, potrivit mărturiilor localnicilor, cea mai probabilă cauză ar fi explozia unei drone.

Romsilva comunicase miercuri că incendiul afectase inițial aproximativ o jumătate de hectar dintr-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea, în parcela 54A, în apropierea localității Plauru. La operațiunile de stingere au participat silvicultori, pompieri voluntari și locuitori din zonă.

În cursul zilei de miercuri au fost transmise mai multe mesaje RO-Alert pentru județul Tulcea. MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Cercetarea desfășurată joi la fața locului urmează să stabilească dacă în zona Plauru au ajuns resturile vreunei drone și dacă acestea au legătură cu incendiul.

Editor : Ș.A.

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