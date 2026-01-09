Armata elvețiană vine cu lămuriri în dezbaterea legată de interceptarea avionului în care se afla Nicușor Dan. Forțele Aeriene Elvețiene au mulțumit României pentru ajutorul dat în cazul Crans-Montana, precizând că misiunea de escortare a fost una de scurtă durată. Reacția a venit la solicitarea Digi24, după ce, astăzi, chiar șeful statului a publicat o înregistrare a dialogului dintre pilotul român de la manșa aeronavei Spartan și controlorul de trafic aerian elvețian.

Într-un răspuns pentru Digi 24, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Elvețiene a spus că misiunea de escortare a avut loc pentru o scurtă durată, iar controlorii de trafic au profitat de ocazie pentru a mulțumi României pentru ajutorul pe care l-a acordat în transportarea victimelor rănite în incendiul din clubul elvețian Le Constellation, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Totodată, Armata elvețiană a transmis aceleași mulțumiri atât României, cât și celorlalte țări care au fost implicate în misiunea de salvare.

România a trimis un avion C27 Spartan pentru a transporta răniții din Elveția în Franța.

Reacția a fost transmisă după ce, astăzi, în spațiul public, s-a creat o adevărată dezbatere cu privire la misiunea de escortare a piloților elvețieni de F-18.

Președintele Nicușor Dan a publicat inclusiv o înregistrare audio a dialogului dintre turnul de control și piloții români ai aeronavei Spartan, care îl transporta pe președinte.

Publicarea acestei înregistrări audio vine după ce jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a contestat varianta inițială prezentată de Nicușor Dan la revenirea de la Paris, când a postat pe Facebook poze cu aeronava Spartan în care se afla în timp ce era escortată de două avioane F-18 ale Forțelor aeriene Elvețiene, cu mesajul că acesta a fost un gest de mulțumire pentru ajutorul acordat de România Elveției în tragedia de la Crans-Montana.

Potrivit jurnalistului, care a luat legătura cu reprezentanții armatei elevețiene, escortarea aeronavei Spartan ar fi fost o acțiune de rutină a forțelor elvețiene, fără nicio legătură cu incendiul de la Crans-Montana.

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a mai scris Nicușor Dan în mesajul său de joi noapte.

