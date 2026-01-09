Live TV

Video Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana

Data publicării:
avion elvetia
Aeronava Spartan, care l-a transportat pe președintele Nicușor Dan la București, a fost escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Foto: Facebook / Nicusor Dan

Armata elvețiană vine cu lămuriri în dezbaterea legată de interceptarea avionului în care se afla Nicușor Dan. Forțele Aeriene Elvețiene au mulțumit României pentru ajutorul dat în cazul Crans-Montana, precizând că misiunea de escortare a fost una de scurtă durată. Reacția a venit la solicitarea Digi24, după ce, astăzi, chiar șeful statului a publicat o înregistrare a dialogului dintre pilotul român de la manșa aeronavei Spartan și controlorul de trafic aerian elvețian.

Într-un răspuns pentru Digi 24, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Elvețiene a spus că misiunea de escortare a avut loc pentru o scurtă durată, iar controlorii de trafic au profitat de ocazie pentru a mulțumi României pentru ajutorul pe care l-a acordat în transportarea victimelor rănite în incendiul din clubul elvețian Le Constellation, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Totodată, Armata elvețiană a transmis aceleași mulțumiri atât României, cât și celorlalte țări care au fost implicate în misiunea de salvare.

România a trimis un avion C27 Spartan pentru a transporta răniții din Elveția în Franța.

Reacția a fost transmisă după ce, astăzi, în spațiul public, s-a creat o adevărată dezbatere cu privire la misiunea de escortare a piloților elvețieni de F-18.

Președintele Nicușor Dan a publicat inclusiv o înregistrare audio a dialogului dintre turnul de control și piloții români ai aeronavei Spartan, care îl transporta pe președinte.

Publicarea acestei înregistrări audio vine după ce jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a contestat varianta inițială prezentată de Nicușor Dan la revenirea de la Paris, când a postat pe Facebook poze cu aeronava Spartan în care se afla în timp ce era escortată de două avioane F-18 ale Forțelor aeriene Elvețiene, cu mesajul că acesta a fost un gest de mulțumire pentru ajutorul acordat de România Elveției în tragedia de la Crans-Montana.

Potrivit jurnalistului, care a luat legătura cu reprezentanții armatei elevețiene, escortarea aeronavei Spartan ar fi fost o acțiune de rutină a forțelor elvețiene, fără nicio legătură cu incendiul de la Crans-Montana.

„Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a mai scris Nicușor Dan în mesajul său de joi noapte.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau ceva înapoi”
Digi Sport
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau ceva înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
theodor-stolojan-in-fata-ta
Reacția lui Stolojan, în cazul aeronavei Spartan: „Romania are o problemă pentru că nu a cumpărat un avion pentru președinte”
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana
sri inquam octav ganea
Nicușor Dan va începe negocierile cu PSD pentru numirile la șefiile serviciilor secrete. Cine este în cărți
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
Jacques Moretti, coproprietarul barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, a fost arestat preventiv
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi piețe pentru exporturi. Agricultura noastră este protejată”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin în vizită la Uralvagonzavod, cea mai mare fabrică de tancuri din Rusia
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în...
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură...
Armed groups patrol markets in Caracas
„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și...
avalansa in carpati
Avalanșe la Bâlea Lac, printre cele mai puternice din ultimii 5 ani...
Ultimele știri
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul
Ucraina oferă un important proiect privind litiul unor investitori cu legături cu Donald Trump
Ciolacu, ironic după ce Bolojan a prezentat investiţiile publice din 2025: Felicitări Guvernului. În 9 ianuarie nu avem buget pe 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Când trebuie înlocuită tâmplăria termopan: la câți ani apare uzura și care sunt primele semne
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...