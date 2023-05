Armata Română recrutează 4.000 de soldați: În ce constau probele și ce salarii se oferă

După anunțul de ieri că Armata României începe o amplă campanie de recrutare, primii tineri s-au înscris deja. Cei care vor să îmbrace haina militară trebuie să treacă printr-o probă fizică și, mai apoi, printr-o perioadă de instruire.

Ștefan are 38 de ani și este asistent medical. Vrea să înlocuiască halatul alb cu hainele de camuflaj.

Ștefan Dănuț: Am ales această carieră pentru că este un job serios. Tatăl meu a fost în cadrul armatei și aș dori să continui meseria. Oricând trebuie să fii pregătit în viață. Sunt pregătit și la proba fizică, și la proba psihică. Încerc să dau tot ce-i mai bun din mine.

Pentru unul dintre cele 4.000 de locuri scoase la concurs de Armata Română candidează și Răzvan. Are 18 ani și l-a atras cel mai mult pensia militară.

Răzvan Guțu - candidat: Am vrut și în clasa a 9-a să intru la liceul militar. Am depus toate actele, am fost înscris, am fost chemat, apoi am avut un stop că nu ar fi bine și nu m-am mai dus. Acum, în clasa a 12-a, m-am gândit că ar fi bine o carieră, în plus că ieși devreme la pensie, ai un salariu bun și foarte multe opțiuni.

Cei care vor o carieră militară au timp până pe 16 iunie să își depună cererile de înscriere.



Cornel Panait, comandantul centrului de recrutare: Vârsta minimă este de 18 ani, iar vârsta maximă este de 45 de ani la momentul finalizării perioadei de instruire. Probele fizice diferă în funcție de sex și vârstă. Constau în flotări, abdomene și un traseu aplicativ. Salariul pentru categoria soldați gradați voluntari variază în funcție de vechimea în muncă, de specialitatea pe care și-o aleg, între 2.022 de lei și 4.135 de lei, vorbim despre venitul net.

Candidații acceptați în Armată trec mai întâi printr-o perioadă de instruire. Acesta va dura între 6 și 10 săptămâni pentru cei care au stagiul militar îndeplinit. Pentru ceilalți, stagiul durează între 11 și 15 săptămâni.

Editor : A.P.