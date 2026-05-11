Armata scoate tehnica militară pe străzi. Exercițiile la care vor fi trageri fictive și cu muniție reală

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, luni, pe rețelele sociale că mai multe echipamente militare care vor participa la exercițiul „Justice Sword 26” se vor deplasa pe străzile din mai multe județe.

Oficialii de la MAPN au anunțat: „Militari și echipamente militare din cadrul Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, din Garnizoanele Focșani, Brăila și Galați, vor participa la exercițiul „Justice Sword 26”, în perioada 11 - 29 mai 2026, ce va avea loc în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan, din județul Galați”.

Aceștia au mai adăugat: „În acest context, în perioada menționată, tehnică și echipamente militare vor fi deplasate pe traseele rutiere Focșani - Hanu Conachi - Smârdan, Brăila - Smârdan, respectiv Galați –Smârdan, Șendreni - Smârdan.

De asemenea, vă informăm că pe timpul derulării exercițiului „Justice Sword 26” vor fi executate, conform unor scenarii fictive, trageri atât cu muniție de manevră, cât și cu muniție reală”.

Editor : A.R.