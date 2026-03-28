Artemis 2: Echipajul misiunii a sosit la Centrul Spaţial Kennedy pentru a se pregăti de lansarea în jurul Lunii, de peste câteva zile

Echipajul artemis 2 - Astronauţii NASA Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch, şi astronautul Agenţiei Spaţiale Canadiene (CSA) Jeremy Hansen. Foto: Profimedia
Echipajul misiunii Artemis 2, prima misiune spre Lună cu echipaj uman a NASA în peste o jumătate de secol, a ajuns la Centrul Spaţial Kennedy înainte de lansarea anunţată pentru data de 1 aprilie, transmite Space.com.

Astronauţii NASA Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch, şi astronautul Agenţiei Spaţiale Canadiene (CSA) Jeremy Hansen au pilotat avioane T-38 de la Centrul Spaţial Johnson din Houston până pe pista de la Centrul de Aterizare a Navetelor spaţiale de la KSC, vineri la ora locală 14:15 (19:15 GMT), informează Agerpres.

Cei patru sunt pregătiţi să se lanseze la bordul rachetei Space Launch System (SLS) a NASA chiar pe 1 aprilie şi vor zbura cu capsula spaţială Orion a agenţiei într-o misiune de 10 zile în jurul Lunii şi înapoi pe Pământ. Este prima misiune cu echipaj uman din cadrul programului Artemis al NASA care stabileşte o prezenţă umană susţinută pe Lună şi prima care lansează astronauţi spre Lună de la Apollo 17, în 1972.

Echipajul se află în carantină din 20 martie, când SLS a fost transportată de la Clădirea de Asamblare a Vehiculelor (VAB) a KSC pe platforma de lansare de la Complexul de Lansare 39B (LC-39B). Acum, la ultima lor oprire terestră înainte de a se îndrepta spre spaţiu, astronauţii Artemis 2 vor rămâne în carantină pentru restul perioadei de lansare a misiunii, care se întinde până pe 6 aprilie.

Misiunea Artemis 2 este concepută ca o rampă de lansare pentru programul Artemis şi va testa sistemele de susţinere a vieţii ale lui Orion în spaţiu, cu astronauţi la bord, pentru prima dată. Echipajul nu va aseleniza în timpul misiunii Artemis 2, ci va zbura într-o buclă în jurul Lunii, pe un curs cunoscut sub numele de traiectorie de întoarcere liberă. Aceasta este o traiectorie care transportă Orion în spaţiul lunar şi pe o cale directă înapoi către Pământ, pentru a evita necesitatea oricăror porniri majore ale motorului Orion după cea de injecţie translunară, care o va plasa pe un curs spre Lună.

Presupunând că nu apar probleme majore în timpul misiunii Artemis 2, NASA planifică un test al conectivităţii dintre capsula Orion şi modulele de aselenizare în cadrul misiunii Artemis 3. Agenţia spaţială americană vizează prima aselenizare a programului Artemis prin misiunea Artemis 4 în 2028. Începând cu misiunea Artemis 5, NASA speră să înceapă să pună bazele unei prezenţe selenare permanente până în anii 2030, cu habitate, rovere şi module de aselenizare cargo obişnuite pentru a stabili un avanpost susţinut pe suprafaţa Lunii.

„Este minunat să fim aici. Ne place să venim aici”, a declarat Reid Wiseman de pe pista de aterizare, vineri după-amiază. În remarcile sale, Wiseman le-a mulţumit, de asemenea, membrilor biroului de astronauţi al NASA pentru sprijinul acordat. „Vreau doar să transmit mulţumiri speciale echipei noastre AOD (Aircraft Operations Division). Au depus eforturi mari pentru a face posibil să putem pilota aceste avioane, să stăm în carantină şi să avem tot sprijinul”, a spus el.

Dacă programul NASA se menţine, echipajul Artemis 2 se va transfera miercuri dimineaţă la instalaţia de Operaţiuni şi Verificare (O&C) Neil Armstrong a KSC, pentru a-şi îmbrăca costumele spaţiale, în timp ce echipele NASA lucrează la procedurile de alimentare a rachetei SLS pentru lansare.

NASA intenţionează să înceapă alimentarea SLS cu propulsorii volatili, răciţi criogenic, pe bază de hidrogen lichid şi oxigen lichid, la ora 7:45 a.m. EDT (12:45 GMT), lansarea fiind programată în timpul unei ferestre de lansare de două ore care se deschide la ora 6:24 p.m. EDT (23:24 GMT). În cazul în care operatorii misiunii întâmpină întârzieri şi trebuie să amâne lansarea pentru o altă zi, NASA poate reseta SLS de până la patru ori între 1 şi 6 aprilie, cu o altă fereastră deschisă pe 30 aprilie, în cazul în care nu se va reuşi lansarea în prima săptămână a lunii aprilie.

 

