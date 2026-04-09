Artemis 2: Houston, avem o problemă: din nou toaleta

Astronauții vor înconjura Luna fără oprire luni și apoi se vor întoarce acasă. Foto: Profimedia

Zborul de întoarcere pe Pământ ar fi putut decurge perfect pentru astronauţii misiunii Artemis 2, dar la bordul capsulei Orion, o piesă importantă a echipamentului, toaleta, funcţionează defectuos probabil din cauza unei reacţii chimice neaşteptate, transmite joi AFP.

Cei patru membri ai echipajului misiunii s-au îmbarcat pe 1 aprilie pentru o călătorie spaţială de aproximativ zece zile în capsula Orion, o cabină de dimensiunea unei dube. Dar în primele ore de zbor, astronauţii aflaţi la bord au observat o defecţiune a toaletei. Astronauta americană Christina Koch a decis să ia lucrurile în propriile mâini şi să repare sistemul.

„Sunt mândră să mă numesc instalator spaţial”, a declarat ea la acea vreme. „Îmi place să le reamintesc oamenilor că este cea mai importantă piesă de echipament de la bord”, a adăugat ea, „aşa că am răsuflat cu toţii uşuraţi când situaţia a fost rezolvată”.

Cu toate acestea, problema, care afectează doar urina şi nu fecalele (care folosesc o conductă separată), reapare atunci când încearcă să evacueze apele uzate, de obicei eliberate în spaţiu, fără succes.

Aşadar, salubritatea devine un subiect recurent la conferinţele de presă ale NASA din Houston, Texas. Acesta este acelaşi centru care a primit celebrul mesaj „Houston, avem o problemă” de la astronautul Jack Swigert în 1970, după ce un rezervor de oxigen a explodat în timpul zborului.

Christina Koch a descris pentru NASA un miros asemănător unui „radiator ars”. Prin urmare, echipa de control a misiunii de la sol au activat Planul B şi le-au cerut astronauţilor să folosească toalete de urgenţă portabile, personale şi reutilizabile.

„Toaleta încă funcţionează. Problema pe care o întâmpinăm este eliminarea rezervorului de apă uzată”, a explicat Rick Henfling, un oficial superior al NASA. „Aşa că trebuie să recurgem la alte alternative decât toaleta”, a adăugat el.

„Iniţial, vă amintiţi probabil că am crezut că blocajul ar putea fi provocat de formarea gheţii” în conductă, a explicat Rick Henfling. Cu toate acestea, „am poziţionat capsula cu faţa spre Soare pentru a topi gheaţa, am activat încălzitoarele (...) şi încă vedem un blocaj”, a adăugat el.

Înaltul oficial a prezentat apoi o nouă teorie legată de o „reacţie chimică” care pare să înfunde conducta. „Ar putea avea loc o reacţie chimică, în timpul căreia s-ar putea forma resturi care ar putea înfunda un filtru”, a explicat el.

Aceste toalete, estimate la aproximativ 23 de milioane de dolari, sunt similare cu cele folosite pe Staţia Spaţială Internaţională. Cu toate acestea, aceasta este prima dată când au fost folosite de un echipaj atât de departe în spaţiu.

Astronauţii din epoca Apollo, de exemplu, au folosit pungi speciale pentru deşeurile lor.

Toaleta lui Orion, situată în podeaua cabinei, este, de asemenea, atât de zgomotoasă încât este necesară protecţia urechilor în timpul utilizării.

Dar este „singurul loc în care poţi merge în timpul misiunii unde te poţi simţi cu adevărat singur pentru puţin timp”, constata astronautul canadian Jeremy Hansen înainte de lansare.

Excrementele sunt plasate în pungi care vor ajunge înapoi pe Pământ împreună cu astronauţii.

Înalta oficială a NASA, Lori Glaze, a declarat că, odată ce capsula va reveni pe Pământ, vor putea ”interveni şi descoperi sursa” problemei.

