Live TV

Artiștii și spectacolele premiate la cea de-a 34-a ediție a Premiilor UNITER

Data actualizării: Data publicării:
UNITER 2016
Din articol
Premiile UNITER Premiile Senatului PREMII SPECIALE

UNITER a dezvăluit în această seară, la cea de-a 34-a ediție a premiilor teatrului românesc, artiștii și spectacolele premiate. Festivitatea a avut loc pe scena Teatrului Odeon.

Spectacolul Galei Premiilor UNITER a fost o creație marca Răzvan Mazilu (regia) și Dragoș Buhagiar (decorul) – pentru a doua oară împreună în această aventură. Prezența pe scena Teatrului Odeon a unor artiști de marcă ai României, a numelor noi din industrie sau a partenerilor de tradiție a fost întreruptă doar de scurte momente muzicale ale renumitului contratenor Valer Săbăduș, alături de un cvintet format din muzicieni ai Filarmonicii „George Enescu” din București.

16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu – Victor Rebengiuc și Premiul președintelui, acesta este palmaresul premiilor UNITER 2026.

Teatrul este amprenta noastră lăsată în istorie. Teatrul se confundă uneori cu dorința noastră de a trăi și poate de aceea, în 2025, comunitatea noastră teatrală a produs peste 300 de spectacole – mai mult ca niciodată și poate prea puțin față de cât am avea nevoie. Prea puțin față de cât am avea nevoie să ne strigăm gândurile, să ne mărturisim iubirea pentru viață, pentru această lume și pentru a ne împărtăși bucuriile împreună.”, a spus Dragoș Buhagiar, președinte UNITER.

Premiile UNITER

Cel mai bun debut: Larisa Popa pentru regia spectacolului „Acest loc blestemat” de Anamaria Feraru și Ruxandra Simion, scenografia Ilinca Gavriliță, Centrul de Teatru Educațional Replika, București (Comunicat de presă, Nominalizările și câștigătorii Premiilor Galei UNITER, 2026)

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic:„Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune

Cea mai bună scenografie: Oana Micu pentru scenografia spectacolului „Livada de vișini” de A.P. Cehov, regia Andrei Măjeri, Teatrul de Stat Constanța

Cel mai bun actor în rol secundar: Tibor Pálffy pentru rolul Jean din spectacolul „Rinocerii” de Eugène Ionesco, regia László Bocsárdi, decorul József Bartha, costumele Zsuzsi Szőke, Teatrul Figura Studio, Gheorgheni și Teatrul "Tamási Áron", Sfântu Gheorghe

Cea mai bună actriță în rol secundar: Alexandra Caras pentru rolul Mica din spectacolul Dealul florilor de Calița Nantu, regia Mark Cristopher Demeter, scenografia Mihai Păcurar

Cel mai bun actor în rol principal: Nicu Mihoc pentru rolul Edmund Tyrone din spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte”, după Eugene O'Neill, scenariul Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin, scenografia Oleg Golovko, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu

Cea mai bună actriță în rol principal: Cătălina Mihai pentru rolul Janis din spectacolul „Club 27” de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan, scenografia Clara Ștefana, Teatrul Metropolis, București

Cel mai bun critic de teatru: Kinga Boros pentru analizele critice, din perspectivă multiculturală, privind teatrul din Transilvania

Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută: „În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, Centrul de Teatru Educațional Replika

Cel mai bun spectacol de teatru de animație: „The Window”, dramatizarea Robert Copoț, Laurențiu Pleșa, David Zuazola, regia David Zuazola, scenografia David Zuazola și Attila Bajko, muzica Lazar Novkov, Teatrul pentru Copii și Tineret "Merlin", Timișoara

Cea mai bună muzică originală și sound design: Vasile Șirli pentru muzica spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie” (după 1001 de nopți), regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoș Buhagiar, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu

Cel mai bun video design: Bogdan Slăvescu pentru video designul spectacolului „Dark Play” de Carlos Murillo, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, Teatrul Excelsior, București

Cel mai bun lightining design: Nichita Teodorescu pentru lighting designul spectacolului „Iarna de Jon Fosse”, regia Hunor Horváth, scenografia Oana Micu, Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu, Secția germană

Cea mai bună coregrafie: Andrea Gavriliu pentru coregrafia spectacolului Rave de Ravel, Teatrul Masca, București

Cea mai bună regie (Premiul Lucian Pintilie): Radu Afrim pentru regia spectacolului Casa dintre blocuri de Radu Afrim, decorul Anna Kupás, costumele Orsolya Moldován, Teatrul Național Târgu-Mureș - Compania "Tompa Miklós"

 

Premiile Senatului

Premiul de Excelență „Ion Caramitru”: Teatrul ACT. Primul teatru independent din România, reper al valorii și demnității în cultura română de peste 25 de ani

Premiul pentru întreaga activitate actriță: CATRINEL DUMITRESCU

Premiul pentru întreaga activitate actor: MARIUS BODOCHI

Premiul pentru întreaga activitate regie: TOMPA GÁBOR

Premiul pentru întreaga activitate scenografie: MARIE-JEANNE LECCA

Premiul pentru întreaga activitate critică și istorie teatrală: MARINA CONSTANTINESCU

VICTOR REBENGIUC: Omagiul UNITER pentru cariera sa strălucită și longevivă

PREMII SPECIALE

ȘI Festival – Festivalul de Teatru și Film, ediția a V-a, realizat de Asociația Șerban Ionescu – pentru construirea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai

Teatrul de Artă București – pentru rezistență și vocație în cultura independentă – 15 ani în 2025

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – la împlinirea a 175 de ani de slujire a culturii românești

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – 185 de ani de istorie – tradiție și continuitate

(Știre în curs de actualizare)

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
2
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Andras Demeter
4
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
vreme, ploaie
5
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
Digi Sport
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu și Matei Vișniec. Foto Maia Sandu Facebook
Matei Vișniec a fost distins cu Ordinul de Onoare de către Maia Sandu. „Literatura poate opri spălarea pe creier care precede războiul”
Teatrul Național Iași Foto TN Iași
Un tavan fals a căzut peste un actor la Teatrul Național din Iași chiar în timpul spectacolului
The building in white is recorded as William Shakespeare’s London home
A fost stabilit locul exact unde a fost casa din Londra a lui Shakespeare. Expertă: „Era aproape de locul de muncă”
TNB
Ministerul Culturii a anunțat câştigătorul concursului de management de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”
Victor Rebengiuc
Victor Rebengiuc, sărbătorit la Bulandra la aniversarea a 93 de ani: „Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai bun decât cu un rol înainte”
Recomandările redacţiei
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Toți ochii pe Belarus, în căutarea unor semne că ar putea oferi...
dragos pislaru (1)
DOCUMENT Guvernul a prezentat legea salarizării unitare în sistemul...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranul îl bate pe Trump la „arta negocierii”. Războiul poate aduce...
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de...
Ultimele știri
Rusia închide aeroportul din Kaliningrad pentru prima dată de la începutul războiului
Irineu Darău, despre o întâlnire Nicuşor Dan - Donald Trump: Nu e ca la piaţă, în care să te duci cu 10 proiecte şi ei să vină cu 10
Irineu Darău, după demisia ministrului Culturii: „Am fost siderat de ce am auzit. Apreciez că UDMR s-a mişcat repede”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Fanatik.ro
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
CFR Cluj joacă tare! Cum îi blochează lui Daniel Pancu trecerea la Rapid
Adevărul
Destinațiile cele mai ieftine din Europa pentru city break, unde îți poți planifica o vacanță accesibilă...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să...
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...